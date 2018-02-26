Bekir Bozdağ : Özel Harekat'ın gitmesi, yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır

ANKARA, (DHA) - BAŞBAKAN Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, \"Tabii Özel Harekat\'ın gitmesi, yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Nedir o? Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak ama köy, belde kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor ve alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana doğru kayacaktır.\" dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, NTV\'de Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, \"Zeytin Dalı Harekatı, başladığı 20 Ocak\'tan bugüne başarıyla planlandığı gibi devam ediyor. Siz de takip ediyorsunuz. İki binin üzerinde, çok sayıda terörist etkisiz hale getirildiği gibi, teröristlere ait barınak, sığınak, tünel, silah, mühimmat, araç ve gereç ve diğer pek çok hedefte imha edildi. Pek çok köy, mezra ve stratejik nokta bu tepe olur, ova olur bunlar da ele geçirildi. Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin ele geçirdiği yerler de hayatın normalleşmesi için de gereken çalışmalar, çabalar devam ettirilmektedir. Bu harekat hedeflerine ulaşıncaya kadar net bir şekilde devam edecektir. Bölgedeki terör örgütleri ve son terörist temizleninceye kadar bölgede huzur, güven, barış ve istikrar yeniden tesis edilinceye kadar devam edecektir. Tabii Özel Harekat\'ın gitmesi, yaklaşan yeni mücadele için bir hazırlıktır. Nedir o? Şu anda daha ziyade şehirlerden uzak ama köy, belde kırsalda olan alanlarda mücadele devam ediyor ve alan daraldıkça bu mücadele sivillerin olduğu alana doğru kayacaktır. Bildiğiniz gibi Türkiye\'nin hem hendek terörü sırasında meskun mahalde terörle etkin ve kararlı mücadelede tecrübesi var hem de Fırat kalkanı Harekatı sırasında meskun mahalde sivillere zarar vermeden terörle etkin bir mücadele tecrübesi var. Şu anda bunlar hazırlıklar. Meskun mahale girdiği zaman bunlar tabi oradaki tecrübesiyle hareket edecek, sivilleri koruma konusunda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin dolayısıyla Türkiye’nin hassasiyeti gereği bunlar oradalar.\" dedi.