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Bekir Bozdağ: Öcalan soruşturması kapanmadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Öcalan hakkında 2010'da açılan soruşturma yetkisizlik kararıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi, soruşturma henüz sonuçlandırılmadı' dedi

08 Şubat 2014 18:03

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Abdullah Öcalan hakkında 2010 yılında İstanbul Terörle Mücadele Kanunu (TMK) kapsamında görev yapan savcılığın, örgüt yöneticiliği iddiasıyla açtığı soruşturmanın yetkisizlik kararıyla Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini, buradaki soruşturmanın ise henüz sonuçlandırılmadığını bildirdi.

Bozdağ, MHP Ankara Milletvekili Özcan Yeniçeri'nin yazılı soru önergesine verdiği yanıtta, İstanbul TMK Savcılığı'nda Abdullah Öcalan hakkında 3 yıldır sürdürülen soruşturma hakkında bilgi verdi.

Örgüt yöneticiliği iddiasıyla açılan soruşturmanın evrakının sürdürüldüğü dosyadan tefrik edildiğini belirten Bozdağ, evrakın 9 Temmuz 2013'de suç yeri itibariyle yetkisizlik kararı verilerek Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildiğini aktardı.

Söz konusu soruşturma dosyası kapsamında bugüne kadar birçok tefrik yapıldığına ve sonucunda bir takım şüpheliler hakkında muhtelif kararlar verildiğine işaret eden Bozdağ, gizlilik kararı bulunan dosyada kalan diğer şüpheliler hakkında soruşturmanın halen devam ettiğini ve soruşturmanın derdest olduğunu belirtti.

Bozdağ, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yetkisizlik kararıyla gönderilen dosyanın ise derdest olduğunu ve soruşturmanın henüz sonuçlandırılmadığını ifade etti.

 

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