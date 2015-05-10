Bekir Bozdağ: Kenan Paşa, Allah'ın huzuruna gitmiştir

Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren'in ölümüne ilişkin, "Kenan Paşa, Allah'ın huzuruna gitmiştir. Artık söyleyecek bir şey yoktur" dedi. Bozdağ, Kazan'da yaşayan Yozgatlılarla bir araya geldiği pikniğin ardından gazetecilerin sorusu üzerine, Kenan Evren'in vefatına ilişkin "Öncelikle Allah rahmet eylesin. Kenan Evren her insan gibi artık yaptıklarının hesabını, kendisi verecektir" diye konuştu.



Ölenin arkasından olumsuz konuşmayacağını belirten Bozdağ, "Ama herkesin de buradan ders alması lazım. Kim ne yaparsa yapsın, sonuç Kenan Evren'in başına gelen gibi olacaktır. Yaptıklarıyla beraber bu dünyadan göçecektir. Yaptığı iyi işlerin ve kötü işlerin karşılığını bulacaktır. O açıdan Kenan Paşa, Allah'ın huzuruna gitmiştir. Artık söyleyecek bir şey yoktur. O kendisini orada nasıl ifade eder bilemiyoruz" ifadesini kullandı.



