Bekir Bozdağ, 'iki savcı görevlendirildi' diyen İHH avukatını yalanladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ bugün gerçekleştirilen El Kaide operasyonu çerçevesinde Kilis’teki İHH deposuna baskın düzenleyen polisler hakkında soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin, "Ben devam eden soruşturmalarla ilgili bir şey söylemem doğru değil. Polislerle ilgili kısım hakkında bir bilgim yok. Adalet Bakanlığı'nın herhangi bir yere savcı görevlendirilmesi gibi bir yetkisi, ne de bir görevi vardır. Asparagas bir bilgidir" dedi.

İHH avukatı Uğur Yıldırım baskın sonrasında düzenlenen basın toplantısında oeprasyona katılan polisler hakkında soruşturma başlatıldığını ve Adalet Bakanlığı'nın 2 savcıyı görevlendirdiğini iddia etmişti.