Bekir Bozdağ: HDP'nin parti olarak seçime girmesi bir proje

AkP'nin Yozgat'taki milletvekili tanıtım programına katılan eski Adalet Bakanı ve AKP Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ bir konuşma yaptı. HDP’nin parti olarak seçime girmesinin uluslararası bir proje olduğunu söyleyen Bozdağ, HDP’nin seçime parti olarak girmesiyle AKP’nin güçlü iktidarının, Türkiye’nin siyasi istikrarının önü kesilmek istendiğini kaydetti.

“2011 seçimleri öncesi CHP’ye MHP’ye operasyon yaptılar. Şimdi 2015’e gidiyoruz. Yeni operasyonlar var mı var. Bakın çok net söylüyorum HDP’nin parti olarak seçime girmesi uluslararası bir projedir. HDP seçime sokulmak suretiyle AK Parti’nin güçlü iktidarını, Türkiye’nin siyasi istikrarının önü kesilmek istenmektedir" diyen Bozdağ, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Eğer buna mani olamazlarsa Anayasa değişikliği yapacak bir çoğunlukla parlamentoda temsilini engellemeyi arzu etmektedirler. Birinci hedefleri bu. Bunu başarır HDP’ye barajı geçirtirlerse mutlu olacaklar. Ama eğer bunu başaramazlarsa o zaman Türkiye’nin istikrarını, huzurunu bozmak için bu kadar oy almış parti mecliste niye temsil edilemiyor diye Türkiye’nin siyasi istikrarını bozmak için kullanacaklardır. Yani uluslararası çevreler onların Türkiye içindeki işbirlikçileri kazan kazan politikası uygulayarak Türkiye’nin önünü yolunu kesmek istiyorlar.”

'Hani sizin milliyetçiliğiniz, hani teröre karşı duruşunuz, hani omurgalı yapınız'

Ağrı’da yaşanan olaylarda askerin kötü göstermek isteyenler olduğunu söyleyen Bozdağ, HDP'nin PKK'nın yedeğinde olduğunu söyleyerek, seçim öncesinde HDP'nin parlatılmaya çalışıldığını söyledi. Bozdağ, konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Ağrı’da teröristleri göstermek istemiyorlar, kullandıkları silahları göstermek istemiyorlar. Oradaki askerlerimizi kötü göstermek için paralel medyası, Doğan medyası, öbürü, beriki ulusalcı medyası hep beraber oldular. HDP’yi parlatmak için PKK’nin yedeğindeki bir partiyi güçlendirmek için, ben şimdi soruyorum. Hani sizin milliyetçiliğiniz, hani teröre karşı duruşunuz, hani omurgalı yapınız. Bunların omurgası falan filan yok. Hep beraber bir araya gelmişler onun için değerli hemşehrilerim bakın seçime doğru girerken göreceksiniz HDP’yi şirin göstermek için sevecen göstermek için bütün medya organlarının nasıl bir rekabete gireceğini hep beraber görecekseniz. Bunu yapacaklar şimdiden başladılar yapmaya devam ediyorlar.

'İstikrardan rahatsız olan güçlü iktidardan rahatsız olan kesimler, Demirtaş için çalışıyor'

"Selahattin Demirtaş’ın seçim çalışması yapmasına gerek yok. Niye yok biliyor musunuz. Türkiye’nin ulusalcıları onlar için çalışıyorlar. Paralelciler onlar için çalışıyorlar, sermaye çevreleri çalışıyorlar, istikrardan rahatsız olan güçlü iktidardan rahatsız olan kesimler çalışıyorlar. Uluslararası çevreler çalışıyorlar hep beraber çalışıyorlar. Ben buradan bu oyunu, bu kumpası yapanlara Türkiye’yi 2015’e HDP projesi ile götürenlere diyorum ki ne yaparsanız yapın boş, AK Parti’nin yeniden anayasayı değiştirecek çoğunlukla parlamentoya gelmesine asla mani olamayacaksınız. Çünkü bu kadro milletin kadrosudur. Karanlık odakların, kara odakların kadrosu değildir. Millet bu kadroya sonuna kadar Allah’ın izni ile sahip çıkacaktır. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bozok yaylasının yiğit insanlarına da söylüyorum AK Parti’nin dışında başka bir partiye verilen her oy bilin ki HDP’nin parlamentoya girmesine yol açar, onları güçlendirir onun için kenetlenmeyi hep beraber yapacağız. AK Parti’nin çatısı altında AK Parti kadrolarıyla birlikte yola daha güçlü bir şekilde yürüyeceğiz. Türkiye’nin yolunu kesmek isteyen eşkıyalara izin vermeyeceğiz. Bu yol kesilmez, kimse bu yolu kapatamaz diyeceğiz. Bu yolu kimse kapatamayacaktır.”

'CHP seçim vaadi olarak gökteki yıldızları indirecek'

CHP'nin seçim vaatlerini de eleştiren Bozdağ, “Şimdi CHP’nin vaatlerine bakıyorsunuz. Her şeyi veriyorlar. Yani isteyin seçim için gökteki yıldızları indirip vatandaşımıza vereceğiz diye vaat edecekler. Daha önce de yaptılar bunu. İşte mazotu 1,5 TL’ye indireceğiz dediler milletin aklıyla adeta alay ettiler. Şimdi Yunanistan’da benzer şeyler yaptı, ikramiye, bilmem şunlar bunlar, iflasın eşiğinde şimdi bol keseden atıyorlar. ‘Bekara karı boşamak kolay’ derler, nasıl olsa yüzde 25’in altındayım, iktidar bana gelmez atmaktan da zarar gelmez diye atış yapıyorlar. Ama atmaktan zarar gelir. Çünkü yalan söylemek güveni ortadan kaldırır. AK Parti siyaseti aldatan bir siyaset olmadı. Ne aldattık ne de aldatılmamıza rıza gösterdik. Bundan sonra da aldatmayacağız, kimsenin bizi aldatmasına da izin vermeyeceğiz. Gerçekçi politikalarla yolumuza devam edeceğiz. AK Parti Türkiye’yi değiştiren, dönüştüren bir partidir. Siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve bunun doğurduğu güven ortamıyla Türkiye büyüdü, Yozgat da bu büyümeden payını aldı” ifadelerini kullandı.

