Bekir Bozdağ, görevi böyle devretti: 15 Temmuz'dan sonra meydan okuyan bir yargı geldi!

Kabine revizyonunun ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Abdülhamit Gül, kabine değişikliğinin ardından Başbakan Yardımcılığı görevine getirilen Bekir Bozdağ'dan görevi devraldı.

Devir teslim töreninde bir konuşma yapan Bekir Bozdağ, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece, yargının tutumunu övdü "Herkesin darbenin seyrine göre pozisyon almayı beklediği bir dönemde tutuklama, yakalama kararı veren Türk yargısıdır" dedi. Bozdağ, "15 Temmuz, yargı bakımından da bir milattır. Meydan okuyan bir yargı geldi" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın ardından söz alan Abdülhamit Gül ise "15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milleti adına yargı faaliyetinde bulunan bütün yargı mensupları bu darbeye karşı dik durmuştur. Milletimiz nasıl vatanı için dik durduysa, Türk yargısı da kahramanlığını göstermiştir" ifadelerini kullandı.

Bozdağ'ın devir teslim teslim töreninde açıklamalarından satır başları şöyle:

Hakimler ve Savcılar Kurulu kanunda yapacağımız değişikliklerle revizyonun olması ve özellikle 1. Daire'de değişiklik yapan adımlar atıldı. Çıkan kanunla hem HSYK'daki başkan ve üyeleri, tetkik hakimleri, adalet akademisi başkan ve üyeleri, bütün bunların görevlerini sonlandıran, buralardaki FETÖ hakimiyetini son veren kanunlar çıkarıldı. 15 Temmuz'da giderken bu adımlar, darbecilerin ifadelerine de yansıdı. 15 Temmuz, yargı bakımından da bir milattır. Meydan okuyan bir yargı geldi.

O gece yargı mensuplarının çok şerefli bir görev yürüttüğüne inanıyorum. Herkesin darbenin seyrine göre pozisyon almayı beklediği bir dönemde tutuklama, yakalama kararı veren Türk yargısıdır. O günden sonra binlerce yargı mensubu açığa alındı, tahkikatlar başlatıldı. Bu, devletin Ankara'da işe hakim olduğunu gösteren, gerçekten önemli adımlardır. O nedenle ben görev yaptığım süre boyunca birlikte çalıştığım bütün arkadaşlarıma bu vesile ile teşekkür ediyorum.

Yargıtay Başkanımız, Danıştay başkanımız ve AYM Başkanımız başta olmak üzere herkesle olumlu bir ilişki içerisinde olduk. Onlara da buradan teşekkürlerimi ifade ediyorum. Bütün çalışma arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini diliyorum. Allah hepsinden razı olsun. Türkiye'nin bu denli zor döneminde, ilk defa hukuksuzluklara meydan okuyan hakimlerimiz, savcılarımız ve Adalet Bakanlığı'nın değerli personeliyle görev yapma şerefini bana bahşettiği için Rabbime şükrediyorum.

Bir nöbet değişimi yapıyoruz. Görevimi benden daha iyi yapacağına inandığım başarılı bir siyasetçi, kardeşim Abdulhamit Gül Bey'e teslim etmekten duyduğum gururu sizlere ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki büyük başarılara, ilklere imza atacaktır. Gözüm arkadan kalmadan ayrılıyorum burdan.

Bir şey olduğunda Abdulhamit Bey benim için nasıl koşuyorsa, ben de Abdulhamit Bey'in başarısı için koşacağım. Allah sayın bakanımıza yardımcı olsun.

Abdülhamit Gül: 15 yıldaki yargı reformlarına dünyadaki hiçbir ülkenin erişmesine imkan yok

Bekir Bozdağ'ın ardından söz alan Abdülhamit Gül şöyle konuştu:

Ben de hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Bugün bu görevi veren sayın Cumhurbaşkanımı, sayın Başbakanımızı inşallah mahçup etmeyeceğiz. Gerçekten Bekir Bozdağ Bey çok önemli hukuk açısından çok önemli hizmetlere imza atmıştır.

Özellikle bu süreçte, 15 Temmuz darbe girişimine karşı Türk milleti adına yargı faaliyetinde bulunan bütün yargı mensupları bu darbeye karşı dik durmuştur. Milletimiz nasıl vatanı için dik durduysa, Türk yargısı da kahramanlığını göstermiştir. FETÖ ihanet çetesinin, ülkemizi işgal için girişmiş olduğu bu darbeyi milletimiz ve Türk yargısı el birliğiyle püskürtmüştür. Ben bu yargılamaların da hızlı, tarafsız ve en adil şekilde sonuçlanacağını umuyorum. Bir diğer gelişme, özellikle 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte Türkiye'de cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi Türk milleti onaylamıştır. Yine uyum yasalarıyla Türk yargısını daha da güçlendireceğiz.

Ben bu görevi bana veren sayın Cumhurbaşkanımız, milletin adamı sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakanımız Binali Yıldırım'a gerçekten teşekkür ediyorum. AK Parti, adalet ve kalkınma üzerine reformlarını yapan bir iktidardır.

15 yılda yargı da başta olmak üzere çok önemli reformlar yapmış bir partidir. Bu reformlara dünyadaki hiçbir ülkenin erişmesine imkân bulunmamaktadır. Ancak biz kendimizle yarışıyoruz, daha da bunları inşallah artıracağız. Ben tekrar buraya gelen herkese çok teşekkür ediyorum. Çok değerli Başbakan Yardımcımıza da hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum.

Abdulhamit Gül kimdir?

AKP Genel Sekreterliği görevini yürüten Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı'na getirildi.

1977 yılında Gaziantep-Nizip’te doğdu. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu’nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi’nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı.

Lise yıllarından itibaren çeşitli STK’ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Halen Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesi olup serbest avukatlık yaptı.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan GÜL’ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit Gül, 30 Eylül 2012 tarihinde yapılan Ak Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. 7 Aralık 2012 tarihinde ise Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı görevi tevdi edildi.

14 Nisan 2014 tarihinde AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirilen GÜL; 7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

12 Eylül 2015 tarihinde yapılan AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit Gül, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirildi.

Abdulhamit Gül evli ve üç çocuk babası.

Bekir Bozdağ kimdir?

62. ve 65. hükümetlerde Adalet Bakanlığı görevini yürüten Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcılığı görevine getirildi.

Bozdağ, 1 Nisan 1965'de Yozgat'ta doğdu. Türk ilahiyatçı, avukat ve siyasetçidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22., 23. dönem ve 24. dönem Yozgat milletvekili olan Bozdağ, AKP grup başkan vekilliği yaptı. 6 Temmuz 2011-25 Aralık 2013 tarihlerinde 61. Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti'nde başbakan yardımcılığı görevinde bulunmuş 25 Aralık 2013 tarihinde yapılan revizyon ile Adalet Bakanı olarak görev aldı. 7 Mart 2015 tarihinde Anayasa’nın 114'üncü maddesi gereğince 7 Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri öncesi görevini müsteşar Kenan İpek'e devretmiştir.

Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitiren Bekir Bozdağ, yüksek lisansını Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dinler Tarihi Anabilim Dalı'nda tamamladı. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu ve daha sonra serbest avukatlık yaptı. 13 Eylül 2015 tarihi itibariyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Seçim İşlerinden sorumlu Genel Başkan yardımcısıdır.

Evli ve 3 çocuk babasıdır.

Video: Başbakan kabine revizyonunu açıkladı