Bekir Bozdağ: Durdurulan TIR'lar yüzünden MİT görevlerini yapamıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, durdurulan üç tırla ilgili "Adana'da arama yapılmak istenen TIR'la ilgili görüntülerden fevkalade rahatsızız" dedi.

Meclis Genel Kurulu'nda konuşan Bozdağ, bu sözlerine, MİT'in görevlerini yapamaz noktaya getirildiği ifadesini de ekledi.

Bozdağ, “Bir ülke düşünün ki, milli istihbarat teşkilatı yasalarla verilmiş rutin görevlerini yapma noktasında böyle bir muameleye maruz kalsın… Şimdi herkes ‘devlet MİT'in güvenliğini sağlayamaz mı, gerekli tedbirlerini alamaz mı?’ diye düşünüyor. Elbette alır. Yasalar ne görev veriyorsa , o görevler yapılıyor” dedi.

Adalet Bakanı, "El Kaide ve El Nusra gibi terör örgütlerine yardım yapılıyor mu?" sorusuna da sert tepki gösterdi: Birileri Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni veya hükümetini terör örgütlerine yardım ediyormuş gibi gösterme gayretinin içine giriyorlarsa, bilsinler ki, bunlar beyhude çabalar. Bir netice almaları mümkün değildir. Çünkü böyle bir yardım asla yapılmamıştır, yapılması da söz konusu değildir...”

Yolsuzluk ve rüşvet operasyonuna da değinen Bozdağ, soruşturmaların üzerinin kapatılmadığının bir kez daha altını çizdi.

Bozdağ, “Soruşturmalar başlamıştır. Başlayan soruşturmaların üzerinin kapatılması örtülmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu soruşturmalar hukuk çerçevesinde işleyecektir ve sonuçta yargının öngördüğü mekanizmalar çerçevesinde de karara bağlanacaktır” şeklinde konuştu.