Bekir Bozdağ: CHP'nin cezaevi ziyaretlerine ilişkin Adalet Bakanlığı'ndan bilgi sızmışsa gereğini yaparız

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP’lilerin cezaevi ziyaretlerine ilişkin bakanlıktan bilgi sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlatacağını belirterek, “Tespit edersek kimdir, nedir gereğini yaparız” dedi.

Bozdağ dün yüksek yargıyı yeniden yapılandıran tasarının Meclis Adalet Komisyonu’ndaki görüşmelerinde, cezaevi ziyaretleriyle ilgili herhangi bir CHP milletvekilinin veya görüşülen kişilerden herhangi birinin adını açıklamadığını belirterek şunları söyledi:

“Herhangi bir CHP milletvekili arkadaşımızı hedef gösterme düşüncesiyle de böyle bir açıklamayı kesinlikle yapmadım. Bunun ahlaksızlık, sorumsuzluk, gayri meşru bir yöntem olduğunu ve doğru bulmadığımı, bunu yapan kim olursa olsun onun karşısında olduğumu dün de söyledim, bugün bir kez daha söylüyorum. Benim yaptığım şey sadece o tartışmalar sırasında bir genel ziyaret istatistiği vermek olmuştur.”

Bozdağ, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel’in, 24 CHP’li milletvekilinin teröristlerle görüştüğüne ilişkin broşürlerdeki bilgilerin Adalet Bakanlığı’ndan gayri ahlaki ve gayri yasal yollarla çıkartıldığını söylemesi üzerine de3, “Bu bilgiler, çıkan bilgilerle ilgili ben gerekli incelemeyi yaptıracağım. İncelensin bakalım ne çıkacak, ona göre de söyleyeceğiz. Tespit edersek kimdir, nedir gereğini yaparız” dedi.

CHP hukuki süreç başlattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti MYK toplantısında siyasi cinayet uyarısının ardından dağıtılan ‘CHP’yi kınıyoruz’ isimli broşürlerle 24 CHP milletvekilini hedef gösterilmesi tedirginliğe neden oldu. CHP’li milletvekilleri savcılığa suç duyurusunda bulunmaya hazırlanırken, CHP grubu emniyetten kamera kayıtlarının incelenmesini istedi. CHP’li milletvekilleriyle ilgili hukuki süreci, CHP’nin hukukçu milletvekili Şenal Sarıhan organize ediyor. Bu çerçevede ilk olarak savcılığa, broşürü dağıtanlar ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hakkında suç duyurusunda bulunulacak. Bozdağ’ın bu konudaki açıklamalarından dolayı tazminat davası da açılacak. CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, “Her ne kadar Bakan Bozdağ aksini söylese de provokatörler Bozdağ’ın verdiği listeyi servis ediyor. Bu hedef göstermedir. Baş sorumlusu da Adalet Bakanıdır” dedi.