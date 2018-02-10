Bekir Bozdağ: Bunu ana muhalefetin dillendirmesi anlaşılır değil

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin kzueybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekelştirdiği Zeytin Dalı Harekâtına ilişkin olarak yaptığı, "Afrin'e girilmesini asla doğru bulmuyorum" açıklamasına tepki gösterdi. Bozdağ, "Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir" dedi.

"Afrin şehir merkezi bu harekatın kapsamı içerisinde olan yerleşim yerlerinden bir tanesidir. 'Afrin şehir merkezine girmeyin' demek, 'oradaki teröristlere dokunmayın' demektir" diyen Bozdağ, şunları kaydetti:

'Orayı PYD, YPG, KCK, PKK teröristlerinden arındırmayın' demektir. Bunu ana muhalefet partisinin dillendirmesi anlaşılır gibi değildir."

ABD'den yapılacak ziyaretleri de değerlendiren Bozdağ, "Bizim herkese söylediğimiz şey şu; bizi anlamaya çalışsınlar. Türkiye'nin kaygılarını anlamaya çalışmaları doğru olanı" diye konuştu.