Bekir Bozdağ: Abdullah Öcalan'ın kanser olduğu iddiası asılsız

"Barış İçin Öcalan'a Özgürlük" isimli platformun üyeleri Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bir görüşme yaptı. Görüşmede Bozdağ'ın, "Abdullah Öcalan'ın kanser olduğu ve ameliyat edildiği yönündeki haberler asılsız" dediği belirtildi.

Tutuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanışma Dernekleri Federasyonu (TUHAD-FED) Genel Başkanı Zübeyde Teker, BDP Diyarbakır Milletvekili Emine Ayna ve Özgür Gündem Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Eren Keskin, Abdullah Öcalan'ın sağlık durumu ve cezaevlerindeki hasta tutukluların durumuyla ilgili olarak, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüştü.

Görüşme hakkında Twitter hesabı üzerinden bilgi veren TUHAD-FED Genel Başkanı Zübeyde Teker, “Sn. Beşir Atalay ve Bekir Bozdağ ile yaptığımız görüşmeler olumlu geçti. 1. Hasta tutsaklar için yeni düzenleme yolda . Uzun tutukluluk İlhan Çomak'ın durumunu dile getirdik ve KCK davalarıyla ilgili dosya sunduk gerekli hassasiyet gösterilecek . Cezaevlerinin genel durumu anlattık, özelde de Şakran, Karataş, Tekirdağ, Sincan, Osmaniye’de yaşananlara ilişkin çalışma yürütüleceği söylendi . Sn Öcalan'ın sağlığıyla ilgili basına yansıyan kanser ya da ameliyat edildi haberlerinin kesinlikle yalan olduğunu beyan etti . Heyetlerle ve süreçle ilgili olumlu gelişmeler olacağı karşılıklı güven ilişkisiyle sürecin devam ettiği belirtildi” dedi.

Öcalan ile görüşme talebi

Görüşmeye ilişkin Fırat Haber Ajansı’na da bilgi veren Zübeyde Teker unları söyledi:

“Beşir Atalay ile yarım saat görüştük. İlk etapta Barış İçin Öcalan’a Özgürlük Platformu’nu tanıttık ve yaptığımız çalışmalardan bahsettik. İmralı’ya Sayın Öcalan’ın avukatlarının ve heyetin gitmesi gerektiğinin altını çizdik ve bizim de platform olarak çözüme katkı sunmak istediğimizi ve Sayın Öcalan ile görüşme talebimizi aktardık.

Sayın Atalay bize çözüm sürecinin olumlu ve güven çerçevesinde sürdüğünü, bazı aksaklıklar ve yavaşlamalar olduğunu ancak dünya deneyimlerinde bu süreçlerin uzun olduğunu söyledi. Sürecin kararlıkla sürdüğünü tekrarladı.”

Bozdağ: Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin haberler asılsız

Teker, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile yaptıkları görüşme hakkında ise şunları söyledi:

“Sayın Bozdağ’a Sayın Öcalan’ın sağlık durumuna ilişkin endişelerimizi ilettiğimizde bize kanser ve ameliyat konusunda çıkan haberlerin asılsız olduğunu ve Sayın Öcalan’ın sağlığının iyi olduğunu söyledi.

Hasta tutsakların serbest bırakılması çerçevesinde konuştuğumuz Bozdağ ile 20 yıldır tutuklu bulunan İlhan Çomak’ın durumuna ilişkin de konuştuk. Hasta tutsaklar konusunda olumlu çalışmaların sürdüğünü söyledi.

KCK ana davasındaki hukuksuzluğu ve mahkemelerin takındığı tavırdan söz ettiğimizde bize yargıya müdahale edemediklerini, ancak önceliklerinin tutuksuz yargılama yönünde olduğunu ve bu konunda da ellerinden geleni yaptıklarını belirti. Sayın Öcalan ile görüşme talebimizi aktardığımızda Bozdağ, bize gelecek günlerde bu konuda olumlu gelişmeler yaşanacağını söyledi. Bozdağ sürecin olumlu bir biçimde sürdüğünü ve iyi gelişmelerin olacağı habercisi oldu.”