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Bekir Bozdağ: 'Abdullah Öcalan hayatını kaybetti' iddiası provokasyon

'Sosyal medyadaki ‘Abdullah Öcalan’ın öldüğü’ haberleri; asılsız, uydurulmuş, provokatif bir haberdir'

30 Ekim 2014 15:25

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'Abdullah Öcalan öldü' iddialarına yanıt verdi. Bakan Bozdağ haberleri provokatif olarak yorumladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İmralı Cezaevi’nde bulunan Abdullah Öcalan’ın öldüğüne ilişkin sosyal medyada yer alan iddialara ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. Bozdağ, “Sosyal medyadaki ‘Abdullah Öcalan’ın öldüğü’ haberleri; asılsız, uydurulmuş, provokatif bir haberdir” açıklamasında bulundu.

Bakan Bozdağ’ın Başdanışmanı Adnan Boynukara da Twitter hesabından, “Öcalan’ın öldüğüne ilişkin haberler asılsızdır, yalandır. Bu haberlerin tümü provokasyon amaçlıdır!” mesajını paylaştı.

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