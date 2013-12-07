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Bekir Bozdağ: Abdullah Öcalan bu düzenlemeden istifade edemez

Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkeme'sinin Mustafa Balbay için verdiği karara ilişkin, 'kararın uygulanma zorunluluğu yok, takdir hakkı yine yerel mahkemeye ait' dedi

07 Aralık 2013 12:02

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, demokratikleşme paketinde yer alan hükümlerin, Abdullah Öcalan için bir imkan getirmediğini söyledi. Bozdağ, "Öcalan dahil, infazı devam eden hiç kimse bu düzenlemeden istifade edemez" dedi.

Milliyet gazetesinden Serpil Çevikcan'ın sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, tartışılan maddenin, sadece mahkumiyetini tamamlayan terör suçluları için geçerli olduğunu söyledi.

Bozdağ, "Öcalan dahil, infazı devam eden hiç kimse bu düzenlemeden istifade edemez" dedi. Başbakan Yardımcısı Bozdağ, paketin dağdan inecekler için de yeni bir durum yaratmadığını vurguladı.

 

Balbay kararı

 

Anayasa Mahkemesi'nin Mustafa Balbay hakkındaki kararını da değerlendiren Bozdağ, "Kararın uygulanma zorunluluğu yok, takdir hakkı yine yerel mahkemeye ait" dedi.

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