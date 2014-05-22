Bekir Ağırdır: Türkiye'nin şu anki en büyük problemi kutuplaşma

KAGİDER, Mayıs ayı kahvaltı toplantısında KONDA Araştırma Şirketi Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ı ağırladı. Ağırdır, “Türkiye’nin şu anki en büyük problemi kutuplaşma. Kutuplaşmanın sonucu da gettolaşma, kendi içine dönme olur” dedi.

Türkiye’de kadın girişimciliğini artırmak ve kadınların istihdamına katkı sağlamak amacıyla çalışmalar yapan KAGİDER, kahvaltı toplantılarının mayıs ayı etkinliğini 22 Mayıs günü KAGİDER’in Şişli’deki merkezinde gerçekleştirdi. KONDA Araştırma Şirketi’nin Genel Müdürü Bekir Ağırdır’ın konuk olarak katıldığı toplantı Soma’daki facia için saygı duruşuyla başladı. Konuşmalarda, siyasette kadın temsili, yerel seçim sonuçları ve cumhurbaşkanlığı seçiminde kadının rolü konuları masaya yatırıldı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan KAGİDER Başkanı Gülden Türktan şunları söyledi: “Kadının ekonomide temsilinin yanı sıra siyasette temsilinin de önemine inanıyoruz. Yerel seçimler öncesi gördük ki ana akım partiler, kadın ve erkeğin siyasette eşit temsiline önem vermedi. Yerel seçimlerdeki kadın sayısında artış beklentimizin altında oldu. Bu toplantıdaki amacımız “yerel seçimlerde ülkemizin oy davranışı neydi ve nasıl açıklanmalıdır; önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerine bu oy davranışından kaynaklanan çıktılar nasıl bir girdi ve beklenti vermelidir” konusunu tartışmaktı.

Bunu tartışırken gördük ki cumhurbaşkanı büyük olasılıkla Recep Tayyip Erdoğan olacak. Şimdi önümüzdeki döneme bakmakta fayda var, hep birlikte cumhurbaşkanlığı seçiminin ülkemize nasıl bir gelecek hazırlayacağını göreceğiz.“

Bekir Ağırdır ise şunları söyledi: “Kutuplaşma bugün çok ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Giderek birbirimizden ayrışıyoruz, herkes kendisinden farklı olanı dışlıyor. Kutuplaşmanın sonucu da gettolaşma, yani kendi içine dönmedir. Bireysel yaşamlarımızda benimsediğimiz tavırla sokakta takındığımız tavır ayrı. Seçimlerin sonuçlarını da bu kutuplaşma belirliyor. Bu topraklardaki kavgalar hep egemenlerin manipüle ettiği kavgalardır. Taraflardan biri bir özgürlüğüne kavuşamadığında, karşı görüştekinin kendisini engellediğine inanıyor. Kutuplaşma bir yıkım ve bu yıkımı yapıcı bir hale dönüştürmemiz gerekiyor. Sakinleşip bu ülkedeki insanların gerçekten neye ihtiyacı var diye düşünmeliyiz.”