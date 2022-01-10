Bekir Ağırdır T24 YILLIK’ta: Zamanında seçim muhalefetin işine gelebilir!

T24 Haber Merkezi



Saygın kamuoyu araştırma şirketi KONDA’nın Genel Müdürü ve T24 analisti Bekir Ağırdır, erken yapılması kararı alınmazsa anayasa uyarınca Haziran 2023’te yapılacak seçimler için, “Zamanında seçim muhalefetin işine gelebilir. Muhalefet hiç doğru politika üretemese bile, Cumhuriyet’in 100. yılında, Cumhuriyet’i kaptırmama motivasyonu olacak” görüşünü dile getirdi.

Bekir Ağırdır

Bekir Ağırdır, bu değerlendirmeyi, T24 YILLIK’ta yaptı. Erken yapılsın veya yapılmasın, seçimlere ilişkin olarak “Ben dört senaryo görüyorum” diyen Ağırdır’ın, T24 YILLIK’ta yayımlanan değerlendirmesinin ilgili bölümü şöyle:

1. Senaryo: Cumhurbaşkanlığı seçimlerini Erdoğan 50.5 ile de olsa kazanabilir ama TBMM’de çoğunluk muhalefette olur. Yüzde 10 ihtimal de olsa vardır. Çünkü kendisinin hâlâ partisinden fazla oyu var. Artık seçmeni AKP’li olmaktan daha çok Erdoğancı. Bunu yapabilmesi için önümüzdeki süreçte toplumun tercihlerini terse çevirmesi lazım. Siyasi alanı daraltarak, baskıyla, tutuklamalarla,

sokaktaki her protesto hakkını şiddetle bastırarak bunu yapmaya çalışıyorlar ama şu anda bu bile

yetmiyor. Bunu bile aşacak şey toplumu kişisel dertlerini unutup da ‘vatan’ diyecekleri duygu haline

itmek mümkün müdür sorusunun altında yatıyor. Bu, Türkiye için mümkündür. Çünkü Türk kimliği dediğimiz şey Cumhuriyet’le beraber inşa edilmiş bir güvenlik arayışıdır. O zaman toplumun önemli bir kesimi, ‘ama devlet de elden giderse’ gibi bir duyguya kapılırsa, bağrına taş basar ve devletten yana oy kullanabilir. İktidar bunu manipüle etmek için dış politikayı kullanmaya çalışabilir.

2. Senaryo: Muhalefetin adayı aynı İBB seçimlerinde olduğu gibi cumhurbaşkanlığında 50+1’i yakalar ama TBMM’de vekil sayısı eşittir veya AKP’nin birkaç vekillik üstünlüğü vardır. İşte İstanbul’da deneyimliyoruz bu meselenin ne olduğunu: Bin taksi plakası eklenemiyor mesela. Bu ihtimal yüzde 20’ler seviyesinde.

3. Senaryo: Muhalefet hem başkanlığı hem Meclis’i 53-54’ler ile kazanır ama sistemi değiştirecek siyasal güce ulaşamaz. O zaman da anahtar parti HDP’ye dönüşür. Eğer bugün CHP ve İyi Parti’nin HDP’ye bakışındaki o pozisyon sürerse o zaman da Kürtlerle uzlaşmak için başka bir hikâye konuşmaya başlarız. Bu ihtimal de yüzde 40’a yakındır.

4. Senaryo: Kuvvetle muhtemel oluşacak olan HDP’nin öncülüğündeki diğer koalisyon cumhurbaşkanı adayı çıkarmaz, daha birinci turdan muhalefetin adayı seçimde yüzde 58-59’a yakın bir oyu yakalar. TBMM’de de ikisinin müşterekliği ile 58-59 vardır. Siyaseten biraz itiş kakış olabilir ama sistemi onarmak için hamle başlar. Bu ihtimal de bence yüzde 30 bandında.”

Ağırdır’ın yazısının tamamı ‘T24 Yıllık’ta.

T24 YILLIK: 288 sayfa; 85 yazar, akademisyen, gazeteci, sanatçı



Türkiye'de alanında ilk ve tek yayın olan T24 Yıllık'ın 2022 sayısı çıktı. Siyasetten ekonomiye, dış politikadan dünyaya, sanattan hayvan haklarına, iklim krizinden kadın hareketi ve spora Türkiye ve dünya gündemindeki konular hakkında 2022 öngörülerini içeren 288 sayfalık T24 Yıllık'ta 85 yazar, uzman, çizer, gazeteci ve sanatçının yazıları ile desenleri yer alıyor. T24 Yıllık alanlar, 107. sayfadaki kare kodu okutarak, dijital film platformu MUBI'de bir ay boyunca ücretsiz film izleyebilecek.

T24 Yıllık 2022, D&R mağazaları, Remzi, İnkılap ve Mephisto kitabevleri ile internette satışa sunuldu. T24 Yıllık, internette kitapsepeti.com ve bkmkitap adreslerinden sipariş edilebilir.