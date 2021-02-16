Beki: İktidar propagandistleri muhalefeti terörü lanetliyorlarmış ama adını niye vermiyorlarmış diye suçladı, “PKK” demek eskiden terör propagandasıydı

Karar gazetesi yazarı Akif Beki, Gara şehitlerinin ardından "iktidar propagandistleri"nin saldırgan bir kampanyayla muhalefeti suçladığını belirterek, "Terörü lanetliyorlarmış ama adını niye vermiyorlarmış, faili niye gizliyorlarmış, işte birisi 'rehine' yerine 'esir' demiş, gerçek yüzleri meydana çıkmış, bu terör propagandası değil de neymiş! 'PKK' demek eskiden terör propagandasıydı" değerlendirmesini yaptı.

Beki yazısında, "Cumhurbaşkanı da şehitlerimizden 'esir' diye söz etti. Üstelik haklı olarak terör örgütünün adını her cümlede anmadı. Sosyal medyada dağa, taşa 'PKK' yazdırtan, 'PKK' demeden 'kahrolsun' diyeni terör sevici ve PKK yandaşı ilan eden cengaverler bilmez." düşüncesini dile getirdi.

Beki şu ifadeleri kullandı:

"Yakın bir zaman öncesine kadar iktidarları, bunun tam tersini savunuyordu. Adını anan muhalefeti ve medyayı, terör örgütünün reklamını yapmakla suçlayan kendi taraflarıydı. Terör saldırılarının haberini büyütmeyi, ekmeğine yağ sürmek ve propagandasına hizmet etmek sayan da iktidar kanadıydı. Başbakanlığında Erdoğan, şehit cenazelerinden nemalanma peşinde koşanları az şikayet etmedi, az üzüntü bildirmedi. Şehit kanının siyasi istismarından, terörle mücadelenin propaganda malzemesi olarak kullanılmasından en çok Erdoğan rahatsızdı. "Şehitler sizden slogan değil dua bekler" diye uyaran, cenazelere saygıya davet eden de Erdoğan'dı."