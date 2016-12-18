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Beki İkala Erikli toprağa verildi

Erikli'nin katil zanlısı tutuklanmıştı

18 Aralık 2016 19:53

İstanbul Beyoğlu'nda, ofisinin bulunduğu apartmanda öldürülen 'Meleklerle Yaşamak' adlı kitabın yazarı Beki İkala Erikli son yolculuğuna uğurlandı.

Erikli için Ulus'taki Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda saat 15.00'de tören düzenlendi. Basına kapalı gerçekleşen cenaze törenine Beki İkala Erikli'nin ailesi, arkadaşları ve okurları katıldı. Erikli, kendisi için yapılan törenin ardından defnedildi.

Zanlı tutuklandı

"Melekler ile Yaşamak" adlı kitabın yazarı ve yaşam koçu olan Beki İkala Erikli, Beyoğlu'ndaki ofisinin bulunduğu apartmanda 15 Aralık günü uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, katil zanlısı da olay yerinden kaçmıştı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonrası Erikli'yi öldüren Sinem Koç'u Küçükçekmece'de yakalarak gözaltına almıştı. Sinem Koç, dün çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkemedeki sorgusunda, olay günü Erikli'nin ofisine gittiğini söyleyen Sinem Koç ifadesinde şunları söylemişti:

"Bana maktulü öldürmem için hiçkimse telkinde bulunmadı. Olayı ben kendim planladım. Ben kendisini öldürmekle benim gibi bir çok kişinin aynı problemleri yaşamasını engellemiş oldum.”

Mahkeme, Sinem Koç'un akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için bir sağlık kuruluşunun psikiyatri bölümünde gözlem altına alınmasına karar vermişti.

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