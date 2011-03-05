-BEKELE'NİN SAKATLIĞI TEKRARLADI PARİS (A.A) - 05.03.2011 - 31. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda bayanlar 3000 metre yarışını sakatlandığı için bitiremeyen milli atlet Almitu Bekele Degfa, ''Stockholm'deki sakatlığım tekrarladı. Sol bacağımda iç kanama nedeniyle pıhtı oluşmuş'' dedi. Şampiyonanın sabah seansında bayanlar 3000 metre elemelerinde ikinci seride yarışan son Avrupa şampiyonu Bekele Degfa, sakatlığıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı. İyi başladığı yarışın temposunun yavaş olduğunu, başlarda bir sorununun olmadığını belirten milli atlet, ancak dokuzuncu turda, sol bacağında geçen ay İsveç'in başkenti Stockholm'deki IAAF Permit Salon Yarışları'nı yarım bıraktıran sakatlığın tekrarladığını kaydetti. Doktorların, önce bacağında yırtık olduğunu söylediğini, ancak MR sonucunda, iç kanama ve pıhtı tespit edildiğini bildiren Bekele Degfa, ''Türkiye'deki doktorum, durumumun iyi olduğunu söylemişti, şampiyonaya o nedenle katıldım, ancak aksilik oldu ve yarışı tamamlayamadım'' diye konuştu. -DÜNYA ŞAMPİYONASI- Milli atlet Bekele Degfa, sakatlığının, 27 Ağustos-4 Eylül 2011 tarihleri arasında Güney Kore'nin Daegu kentinde düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası'nı etkileyip etkilemeyeceğine ilişkin de ''Bunun için şimdiden bir şey söylemek zor. Türkiye'ye dönünce tedavim devam edecek. Umarım bir aksilik olmaz ve dünya şampiyonasında yarışabilirim'' ifadelerini kullandı.