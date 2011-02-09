-BEKELE'DAN "HAT-TRICK" ANKARA (A.A) - 09.02.2011 - Üsküdar Belediye Spor Kulübü'nün sporcusu Almitu Bekele Degfa, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları'nda üst üste 3. şampiyonluğuna ulaştı. İtalya'nın San Vittore Olona kentinde pazar günü düzenlenen yarışmalarda, kulübü Üsküdar Belediye Spor takım halinde, kendisi de büyük bayanlarda şampiyon olan Degfa'nın antrenörü Ertan Hatipoğlu, ''Üsküdar Belediye Spor, henüz 4 yıllık bir takım olmasına karşın, şampiyon kulüpler kupasında 2 kez Avrupa ikincisi, 2 kez de Avrupa şampiyonu oldu'' dedi. Geçen yıl İspanya'nın Bilbao kentindeki yarışlarda şampiyonluğu 1 puanla Rusya'ya kaptırdıklarını ifade eden Hatipoğlu, ''Bu yıl ise Portekiz'i 2 puanla geride bıraktık ve şampiyon olduk. Geçen yıl 1 puanla verdiğimiz şampiyonluğu, bu yıl 2 puanla geri aldık'' dedi. Avrupa şampiyonu Almitu Bekele Degfa'nın da bu yarışlarda 4 yıl içinde bir kez ikinci, son 3 yıl da şampiyon olduğunu belirten Hatipoğlu, sporcusunun başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Hatipoğlu, İtalya'daki yarışlarda, diğer sporcusu Bahar Doğan'ın, büyük bayanlarda 4. sırada yer aldığını hatırlattı. Doğan'ın çok iyi bir yarış çıkardığını ifade eden Hatipoğlu, ''Bahar Doğan, ilk yıl Portekiz'de 46. oldu. Daha sonra benimle çalışmaya başladı ve İstanbul'daki yarışlarda 4. oldu. Geçen yılki Bilbao yarışlarına ise sakatlığı nedeniyle katılamadı. Bu yıl da dördüncü oldu. Bahar'ın karnesi çok iyi'' diye konuştu. -ALMİTU'NUN PARİS İÇİN DURUMU BELLİ DEĞİL- Ertan Hatipoğlu, Degfa'nın, 4-6 Mart tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'na katılıp katılmayacağına henüz karar vermediklerini söyledi. Kros yarışlarıyla, pist yarışları arasında çok fark olduğunu ifade eden Hatipoğlu, ''Almitu'nun krostaki performansından memnunum. Ancak onu pistte denemek zorundayım. Almitu Paris'e giderse, altın için gitmeli. İsveç'in başkenti Stockholm'de 22 Şubat'ta IAAF Permit Salon Yarışları var. Almitu'yu orada 3000 metrede deneyeceğim. Performansını tatminkar bulursam, Paris'te yarıştırmakta bir sakınca yok. Ancak bizim için önemli olan, bu yaz Güney Kore'de yapılacak dünya şampiyonası. Ondan sonra da İstanbul'da düzenleyeceğimiz 2012 Dünya Salon Atletizm Şampiyonası. Daha sonra da tabii ki Londra-2012'' ifadelerini kullandı. -ÜSKÜDAR VE FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLMUŞTU- Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası Kros Yarışmaları'nda, Türkiye'den büyük erkeklerde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, büyük bayanlarda Üsküdar Belediyesi, genç erkeklerde Fenerbahçe, genç bayanlarda da Kütahya Tarım Kredi Ülkü Spor Kulübü mücadele etmişti. Fenerbahçe genç erkeklerde 37, Üsküdar Belediye Spor Kulübü de büyük bayanlarda 34 puan elde ederek şampiyon olmuştu. Ferdi müsabakalarda da Almitu Bekele Degfa'nın yanı sıra, Kütahya Tarım Kredi Ülkü Spor Kulübü sporcusu Esma Aydemir de genç bayanlarda birinciliği elde etmişti. Fenerbahçe'den Mustafa Demir ise genç erkeklerde üçüncü sırada yer almıştı.