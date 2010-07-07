-BEKELE YARIN ''ELMAS LİG''DE KOŞACAK ANKARA (A.A) - 07.07.2010 - Atletizmde dünyanın en prestijli organizasyonları arasında yer alan ve birçok ünlü sporcunun mücadele ettiği ''Diamond Leauge''de (Elmas Lig), ilk kez bir Türk atlet piste çıkacak. 13 ayaktan oluşan ligin 7. ayağı olan Lozan'da, 3 bin metre Avrupa salon şampiyonu ve rekortmeni milli atlet Alemitu Degfa Bekele, birbirinden zorlu rakipleriyle yine 3 bin metrede mücadele edecek. İsviçre'nin Lozan kentinde yarın TSİ 21.55'de koşulacak bayanlar 3 bin metre mücadelesinde piste çıkacak Bekele'nin rakipleri arasında, bu mesafenin güçlü isimleri, Etiyopyalı Meseret Defar, Meselech Melkamu, Sentayehu Ejigu ile Kenyalı Florence Jebet Kiplagat ve Linet Chepkuvemoi Masai gibi atletler bulunuyor. -''VAHŞİ BİR YARIŞ OLACAK''- Bekele'nin antrenörü Ertan Hatipoğlu, Lozan'da yarın koşulacak bayanlar 3 bin metrenin, ''vahşi'' bir yarış olacağını belirterek, ''Alemitu'nun hedefi ilk 4'e girerek, ligdeki ilk puanını almak olacak'' dedi. Alemitu'nun Lozan'da göstereceği performanstan umutlu olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, ''Yarışı ilk sırada tamamlayacağına olan inancım çok fazla. Özellikle yarışın son 120 metresine herkes çok dikkat etsin'' diye konuştu.