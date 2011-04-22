-BEKELE SAKATLIKLARLA BOĞUŞUYOR ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - Avrupa şampiyonu rekortmen milli atlet Almitu Bekele Degfa, ''Türkiye'de uzun mesafede başka başarılı sporcuların da çıkmasını diliyorum. Elvan hamile kaldığında, Almitu sakatlandığında, 'Başka sporcumuz yok' demeyelim'' dedi. Sakatlıklar, Avrupa şampiyonu rekortmen milli atlet Almitu Bekele Degfa'nın peşini bırakmıyor. 2009 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda (Torino-2009) bayanlar 3000 metrede Türkiye rekoru kırarak altın madalya kazanan, 2011 Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda ise sakatlanarak yarışı bırakmak zorunda kalan milli atlet Bekele, Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde performansını değerlendirdi. Sol bacağında iç kanama olduğu için Paris'te bayanlar 3000 metre yarışını yarım bırakmak zorunda kalan Bekele Degfa, Türkiye'ye döndükten sonra sol ayağında aşil tendonunun yırtıldığını ve iltihap kaptığını söyledi. Aşil tendonundan tedavi olurken, sol dizindeki sakatlığın da tekrarladığını ifade eden milli atlet, ''Tam toparlanıyorum derken dizim çıktı ortaya, orada da iltihap oluştu. İğnelerle ayakta kalıyorum'' dedi. Tedavileri nedeniyle henüz antrenman yapamadığını belirten rekortmen atlet, bugün gideceği Etiyopya'da yükseklik kampına gireceğini, dünya şampiyonasına orada hazırlanacağını bildirdi. Etiyopya'dan döndükten sonra Haziran ayında İzmir'in ev sahipliği yapacağı Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda yarışacağını kaydeden Bekele Degfa, Ağustos'ta Güney Kore'de düzenlenecek Dünya Atletizm Şampiyonası öncesinde de barajı geçmek için birkaç yarış koşacağını söyledi. -''DÜNYA ŞAMPİYONASINDA MADALYA SÖZÜ VEREMEM''- Antrenörü Ertan Hatipoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra kulübü Üsküdar Belediye Spor'dan Aytaç Özbakır ile çalışmaya başladığını hatırlatan milli atlet, barajı geçerse dünya şampiyonasında mücadele edeceğini, ancak madalya sözü vermediğini vurguladı. Sakatlıkları ortaya çıkmadan önce hedefinin madalya olduğunu dile getiren Bekele Degfa, ''Antrenman yapamadığım için en az bir buçuk ay kaybım var, kilo da aldım. Öncelikle kilomu verip, düzenli antrenman yapmam lazım. Madalya sözü veremiyorum. Hedefim, ilk 6'ya kalmak. Finalde yarışmak bile benim için büyük bir başarı'' diye konuştu. Milli atlet, dünya şampiyonasından sonraki hedefinin, 2012 Londra Olimpiyatları olduğunu belirterek, ''Olimpiyatları her sporcu gibi heyecanla bekliyorum'' dedi. -''ELVAN'IN ADINA ÇOK SEVİNDİM''- Almitu Bekele Degfa, Eylül ayında doğum yapacağı için dünya şampiyonasına katılamayacağı açıklanan milli atlet Elvan Abeylegesse ile ilgili de ''Anne olacak, onun adına çok sevindim. Annelik en güzel duygu'' ifadelerini kullandı. İstanbul'da, eşinden ve 7 yaşındaki oğlundan uzak yaşadığını belirten milli atlet, ailesiyle yılda sadece iki kez görüşebildiğini, onları çok özlediğini dile getirdi.