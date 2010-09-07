-BEKELE DEGFA: ÇOK İTTİLER BENİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan ve ilk kez bir Türk atletin katıldığı ''Diamond Leauge''de (Elmas Lig) piste çıkan ve 3 bin metrede ikinci olan milli atlet Alemitu Bekele Degfa, yurda döndü. Milli atlet Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, yarışın çok güzel geçtiğini belirterek, ''Son metrelerde zorlanmadım ama son 600 metrede itiş vardı. Çok ittiler beni. Adeta savaş gibiydi. Dış kulvardan koşmak zorunda kaldım'' dedi. Bu başarıyı beklediğini ifade eden Alemitu Bekele Degfa, bundan sonra Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağını ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda 5 bin metrede dereceyi hedeflediğini söyledi.