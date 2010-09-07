T24 LogoT24 Logo
Spor

BEKELE DEGFA: ÇOK İTTİLER BENİ İSTANBUL (A.A)

07 Eylül 2010 20:25

-BEKELE DEGFA: ÇOK İTTİLER BENİ İSTANBUL (A.A) - 09.07.2010 - İsviçre'nin Lozan kentinde yapılan ve ilk kez bir Türk atletin katıldığı ''Diamond Leauge''de (Elmas Lig) piste çıkan ve 3 bin metrede ikinci olan milli atlet Alemitu Bekele Degfa, yurda döndü. Milli atlet Atatürk Havalimanı'nda yaptığı açıklamada, yarışın çok güzel geçtiğini belirterek, ''Son metrelerde zorlanmadım ama son 600 metrede itiş vardı. Çok ittiler beni. Adeta savaş gibiydi. Dış kulvardan koşmak zorunda kaldım'' dedi. Bu başarıyı beklediğini ifade eden Alemitu Bekele Degfa, bundan sonra Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacağını ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda 5 bin metrede dereceyi hedeflediğini söyledi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24