Bekareti için 3.7 milyon dolar teklif edildi

ABD'li Natalie Dylan (22), aile ve evlilik terapisi üzerine master yapabilmek için bekaretini açık artırmaya çıkardı.



Natalie, tek gecelik seks için 10 bin erkeğin para önerdiğini ve kendisine gelen en yüksek teklifin 3.7 milyon dolar olduğunu açıkladı.



Bu rakamı beğenmeyen kız, 'Kadın çalışmaları üzerine üniversite eğitimi aldım. Kesinlikle bu yaptığım beni alçaltmıyor' dedi. Natalie'nin kardeşi Avia (23) da 3 hafta fahişelik yaparak kendi master parasını ödediğini söyledi.



Kendisine teklif yapan erkekler arasında kaba ve iğrenç tipler bulunduğu gibi, çok sayıda centilmen zengin işadamlarının da olduğunu belirtti. Dylan, "Benimle kalıcı bir ilişki isteyenler gelmesin çünkü bu sadece bir gece için" dedi

