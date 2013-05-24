Bekaret kontrolünü reddeden doktor beraat etti

Yetiştirme Yurdu'nda kalan ve cinsel istismara uğradıkları iddia edilen 3 kız çocuğuna bekaret testi yaptırmadığı gerekçesiyle hakkında dava açılan Prof. Dr. Gürcan Altun beraat etti.



Edirne Yetiştirme Yurdu'nda kalan yaşları 10 ile 13 arasında değişen 3 kız çocuğunu istemedikleri için bekaret kontrolü yaptırmadığı iddiasıyla yargılanan Prof. Dr. Gürcan Altun'un davası görüldü.

Edirne 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, sanık Trakya Üniversitesi (TÜ) Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürcan Altun katıldı.

Duruşmada, savunmasını tekrarlayan Altun, zorla muayene etme durumunda hastada yarardan çok zararın ortaya çıkabileceğini belirterek, bu muayenenin hastada yaratacağı travmanın da göz önüne alınması gerektiğini söyledi.

Hakim Hüseyin Öksüz, Altun'un suç kastının bulunmadığının anlaşıldığına hükmederek, sanığın beraatine karar verdi.

Edirne Yetiştirme Yurdu'nda kalan 10, 11 ve 12 yaşlarında 3 kız çocuğunun, cinsel istismar iddiasıyla mahkeme kararıyla muayene edilmeleri için Ocak ayında TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüldüğü belirtilen iddianamede, kız çocuklarının muayene edilmemesi nedeniyle hakkında "adli görevi ihmal ve görevi kötüye kullanma" suçundan hakkında dava açılan Prof. Dr. Gürcan Altun'un 3 ay ile 1 yıl arasında hapisle cezalandırılması istenmişti.

'Zorla muayene edilemeyeceğinin kanıtı'

Gürcan Altun, duruşmanın ardından adliye önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, davanın sonucunun, iç beden muayenesine gönderilen cinsel suç mağdurunun muayeneyi kabul etmediği takdirde zorla muayene edilemeyeceğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Kararın bağımsız Türk yargısı tarafından da ortaya konulduğunu belirten Altun, "Umarım bundan sonra hiçbir meslektaşım, adli gerekçelerle yargı makamları tarafından gönderilen kişilerin kabul etmemesi durumunda muayenesini yapmadığı için haklarında soruşturma açılmaz, davalar yürütülmez" dedi.

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Üyesi Osman Öztürk de Altun'un, beraat kararının sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hekimliğin, kanunlarla ve yasa koyucularla düzenlenemeyeceğini ifade eden Öztürk, hiçbir hastanın zorla muayene edilemeyeceğini kaydetti.

Adli Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Ümit Biçer ise meslektaşlarının benzer davalarla karşı karşıya kalmasını istemediklerini anlattı.

Hiç kimsenin, mahkeme kararıyla da olsa muayeneye götürülemeyeceğini savunan Biçer, "Hukuk ne pahasına olursa olsun delil elde etmek amacıyla hareket edemez, insan onurunu, mahremiyetini ve insan sağlığını zarara uğratamaz. Burada meslektaşımızın beraatiyle aslında bunların bir kez daha teyit edildiğini gördük" diye konuştu.