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Bekâr olmakla, 3 çocuklu olmak arasındaki fark 80 lira!

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçimler sonrasında planlanan asgari ücret rakamlarını açıkladı

16 Ekim 2015 20:57

Başbakan Yardımcısı Cevdet Yılmaz asgari ücretin bekar bir çalışan için seçim sonrası için 1.300 TL olacağını evli ve 3 çocuklu bir çalışan için ise 1.380 TL olacağını söyledi.

Cevdet Yılmaz, asgari ücretin artışının kamu için bir yük olmadığını belirterek, "Kamuda belli bir yükü var ama kamu için net olarak bakarsanız bir gelir kaynağı aslında. Asgari ücret arttıkça vergi ve primler de artıyor, dolayısıyla kamu gelirlerine net olarak bir faydası var" dedi. Yılmaz, TRT Haber'de katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

 

Bekara 1300 evli ve 3 çocukluya 1380

 

Bekar, evli ve çocuğu olmayan bir asgari ücretlinin gelecek yıl net bin 300 lira alacağını anımsatan Yılmaz, evli ve 3 çocuklu bir asgari ücretlinin ise net olarak bin 380 lira alacağının altını çizdi. Yılmaz, bunu dengeleyecek şekilde işletmelere dönük desteklerini artırdıklarına da dikkati çekti.

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