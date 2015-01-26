'Bekar memurlar işten çıkartılsın'

İran liderinin Hamedan eyaletindeki temsilcisi de olan Taha Muhammedi, eyaletteki bekar memurların işten çıkarılmasını, yerlerine evli kişilerin getirilmesini istedi.



Tahran merkezli Cumhuri İslami gazetesinin haberine göre, Ayetullah Taha Muhammedi, eyalette düzenlenen bir toplantıda yaptığı konuşmada bekar memur sayısının fazla olmasını eleştirdi.

cumhuriyet.com.tr'nin haberine göre, bekar memurların evlenmesi için bir yıllık bir süre tanınmasını isteyen İranlı Ayetullah, bekar memurların bu süre sonunda evlenmediği takdirde işten çıkarılarak evli kişilerle yerlerinin değiştirilmesini önerdi.



Gençlerin müşterek bir hayat kurma konusunda pek istekli davranmadığını söyleyen Taha Muhammedi, bu bakış açısının değiştirtmesini gerekli olduğunu ifade etti.