Bekar erkeğe ev vermeyen ev sahibi ve emlakçıya 1000'er lira ceza

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), “1+1 daireyi bekâr erkek kiracıya vermiyorum” diyen ev sahibi ile aracı olan emlakçıyı ayrımcılık yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle 1000’er lira idari para cezasına çarptırdı.

M.K. isimli bir kişi, emlakçının aracılık ettiği 1+1 bir daireyi kiralamak için müracaatta bulundu. Ancak emlakçı, ev sahibi ile yaptığı görüşme sonrası 'evin erkek kiracıya verilmeyeceğini' ifade etti. Cinsiyeti ve medeni hali nedeniyle kendisine ayrımcılık yapıldığını iddia eden M.K. ise Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurarak ayrımcılığın ortadan kaldırılmasını istedi. Tarafları dinleyen TİHEK ise emsal bir karara imza attı. Kararda ayrımcılık yasağını ihlal ettiği için ev sahibi ve emlakçıya biner lira para cezası verilmesine karar verildiği belirtildi.

'Kadınlar daha titiz'

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre karar dosyasında yer alan bilgilere göre, muhataplardan G. Emlak Müşavirliği yetkilisi İ.T., “Ev sahibi H.B.B. daha önce defalarca erkek kiracısı olduğunu ancak erkek kiracıların mülküne ciddi zarar verdiğini, kadın kiracıların daha temiz ve titiz davrandıklarını belirterek ilk tercihinin kadın kiracılardan yana olduğunu söyledi” dedi.