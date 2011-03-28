‘Bekar bir adam her gün temizlik yapınca uyandık!’

T24



‘Herkes organ mafyası dedi, ben ilk onu eledim’





‘Çocuklardan ikisi kız olunca pedofili örneklerini inceledik’





‘Yoksul bir adamın araba kiralamasından şüphelendik’



'Katili 15 günde belirledik 3.5 ay boyunca takip ettik'



‘Ayaküstü karşılaşıp birlikte sigara bile içtik’



‘Son görüşmemizde biz onu değil, o bizi çözdü’



Şişlenmesin diye tek kişilik hücrede



Taştekin “Bizden önceki ekip bekar bir adamın her gün temizlik yaptığı notunu almıştı. Bu garibimize gitti ve adamı takibe aldık. Katili 15’inci günde belirlemiştik. Sonra takip edip delilleri topladık...” dedi. Vatan gazetesinde yer alan röportaj şöyle:Kayseri’nin Talas ilçesinde 2009 yılında Şeker Bayramı’nı ikinci günü evlerinden ayrılan 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile 11 yaşındaki Türkan Ay’dan bir daha haber alınamamıştı. Üç yavrunun ailelerinin umutlu bekleyişi önceki gün gelen acı bir haberle son buldu. Üç küçük çocuğun cesedi Yozgat’ın Çayıralan ilçesinde toprağa gömülü olarak bulundu. 550 gün sonra çözülen olayda katil Uğur Veli Gülışık tutuklandı.Eski ekibini topladı, 4 ay Kayseri’ye kamp kurduTürkiye’yi ayağa kaldıran Cumhurbaşkanı Gül’ün bile bulunmaları için devreye girdiği olay, CSI Konya olarak bilinen özel ekibin çalışmaları sonucu çözüldü. Konya’da başarılı çalışmalarla isimleri duyuran özel ekip, faili meçhul tek bir olay bile bırakmaması ile tanınıyordu. Yüzlerce cinayet olayını çözen ekibin başında 6 ay önce Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanı Yardımcılığı’na getirilen Ercan Taştekin bulunuyordu. Kayseri’de görevlendirilen 60 kişilik ekip olayı aydınlatma konusunda başarısız olunca, Taştekin olayı çözmekle görevlendirildi. Kayseri’ye gelen Taştekin, bir dönem Konya’da birlikte çalıştığı arkadaşlarından oluşan özel bir ekip oluşturdu. Ekip, elindeki verilerden yola çıkarak dört ayda üç çocuğu vahşice öldüren katili yakaladı.Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkan Yardımcısı Ercan Taştekin kamuoyunda ‘şeker çocuklar’ olarak bilinen çocukların katiline 550 gün sonra nasıl ulaştıklarını VATAN’a anlattı: “Göreve başlar başlamaz ilk ekibin tüm çalışmalarını inceledik. Önce olayın nedenini bulmamız gerekiyordu. Bu bizim için hayati bir soruydu. Organ mafyası bağlantısı ile ilgili birçok iddia ortaya atılıyordu. Ancak biz ilk olarak bu ihtimali devre dışı bıraktık. Çünkü Türkiye’de bu nedenle işlenmiş tek bir cinayet bile yoktu. Ardından çocukların aileleri, yakınları ya da husumetleri olan birisi tarafından mı bu olay gerçekleştirildi diye araştırma yaptık. Ancak bu da sonuçsuz kaldı.”“Pedofili örneklerini inceledik. Çemberi daraltıp özelden genele gittik. Suçlu profillerine dışarıdan bakıldığında çevresinde iyi bilinen, mülayim insanlar ama içlerindeki fırtınları dışarı çıkarmak da bizim işimiz. Bu olayda en önemli detay, kaybolan üç çocuktan en büyüklerinin kız olmasıydı. Cinsel saldırı olabileceği ihtimali üzerine yoğunlaşmaya başladık. Diğer iki çocuğun da görgü tanığı olduğu için öldürülebileceği üzerinde durduk. Önceki deneyimlerimize göre katilin bir kişi olma ihtimali çok yüksekti. Çevrede yaptığımız incelemelerde bu konu üzerine yoğunlaştık” diye anlattı.“Çevrede yapılan incelemeler sonucu çocukların araçla kaçırılmadığı, başka bir yere gitmedikleri tespiti yapıldıktan sonra olayın bir evde gerçekleşmiş olabileceği üzerine durduk. Çocukların şeker toplamak için dolaştığı mahalledeki tüm kamera kayıtlarına ulaştık. Çocukların apartmanlardan çabuk çıkması bize sadece birinci kattaki ilk dairelere girip çıktıkları sonucunu verdi. Bizden önceki ekip çalışmalarında, bekar bir erkeğin her gün evinde temizlik yaptığı notunu almıştı. O şüphelinin üzerine yoğunlaştık. Maddi imkanları yerinde olmamasına rağmen olaydan iki gün sonra arkadaşının adına bir otomobil kiraladığını öğrendik. Şimdiye kadar bir otomobil kiralayıp kiralamadığına da baktık. Kiralamamıştı. Araştırdık ve olaydan iki hafta sonra memleketi Yozgat’a taşındığını belirledik.“Bunların hepsi bir araya getirlidiği zaman olayın bizim açımızdan aydınlatılması için sadece bir adım kalıyordu. Sebebi ve yeri tespit etmemizin ardından zanlının nerede olduğunu bulduk. Artık olayla ilgili en önemli şüphelimiz oydu. Çalışmamızın ikinci haftasında katili tespit etmiştik. Ancak delilleri tam toplayabilmek zamana ihtiyacımız vardı. Maddi deliller gerekiyordu. Teknik ve fiziki takip başlattık. Katilin o olduğunu bildiğimiz halde bunu ona hiç hissettirmedik. İfadesine başvurduk. Katil profillerini incelediğinizde cinayet işleyen kişilerin serin kanlı, heyecan yapmayan, rahat kişiler olduğunu bilirsiniz. İfadesini alırken bu profile uyuyordu. Bu sürede teknik ve fiziki takibimizde devam etti. Bir yandan delilleri topluyor bir yandan katili takip ediyorduk. Son günlerde üzerinde baskı kurmaya başladık. Artık kendisini aradığımızı yavaş yavaş hissettirdik. Hata yapmaya zorladık ancak hata yapmadı.”“Zanlı ile ilk irtibatımız 2 ay kadar önce oldu. Şahsı tespit ettikten sonraki süreç de önceki süreç gibi çok zordu. Bu, sıfır hata soruşturmasıydı. Sıfır hata soruşturmasında sebebi iyi belirleyemezseniz istediğiniz kadar çalışın, sonuca gidemezsiniz. Olay yerini, delil toplamayı, faili doğru belirleyemediyseniz sonuca gidemezsiniz. En son aşamada artık ellerinizin titrememesi lazımdı. Ameliyat çok önemliydi ve çok büyüktü. Bazı günler şahısla binasına girerken 10 dakika ayak üstü karşılaştık, zanlıyla sigara bile içtik. Bu 10 dakikalık görüşmeyi 10 saat analiz etmeye çalıştık. Burada doğru hamleleri yapmak, bizi neticeye götürecekti. Şahısla ilgili delil toplamada artık doğru şifreleri bulmamız gerekiyordu, pin kodunu çözmemiz gerekiyordu.”“Zanlının kiraladığı arabayla çocukları Yozgat’taki köyüne getirdiğini ve oraya gömmüş olabileceğini düşündük. Arkadaşlarımızda istişare ettik. Ceset aramak için köpekler getirmemiz gerektiğini ve bu bölgede çalışma yapmaya karar verdik. Bu uzun soluklu bir çalışmaydı. Şahısla bir kez daha görüşüp, ondan sonra köyüne gidip nerelerde ceset arayabileceğimize bakacaktık. Biz o bölgeye ceset aramak için zaten defalarca gitmiştik. Son görüşmemizde biz onu değil, o bizi çözdü. O bize baktı ki durum hiç de öyle bildiği gibi değil. Failin kendisi olduğunu delillendirdiğimizi ve son adımı atmak üzere olduğumuzu anladı. Tam çıkacakken ‘Ben de geleyim’ dedi. Geldi ve cesetlerin yerini gösterdi.”Tutuklu ve hükümlülerin saldırısına uğrayabileceği ya da canına kıyabileceği ihtimali dikkate alınarak Uğur Veli Gülışık, tek kişilik özel bölümde tutuluyor. Hukukçular, Uğur Veli Gülışık’ın adam öldürme, alıkoyma ve tecavüz gibi üç ayrı suçtan yargılacağını ve ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceğini söyledi.