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Spor

Bekamenga fırtına gibi esiyor

TFF 1. Lig'de gol krallığında Boubacar Diabang ve Rydellomano Poepon, Christian Bekamenga'yı takip ediyor

25 Ekim 2016 13:04

Balıkesirspor’un Kamerunlu golcüsü Christian Bekamenga, 8 haftada attığı 8 gol ile TFF 1.Lig’de gol krallığı listesinde ilk sırada yer aldı

Balıkesirspor lig'in 8.haftasında Mersin İdman Yurdu'nu deplasmanda 4-1 yenerken, golcüsü Christian Bekamenga ise attığı 3 gol ile sahanın yıldızı oldu. TFF 1.ligde mücadele eden Balıkesirspor, oynadığı 8 karşılaşmada rakip fileleri 13 kez havalandırken, Bekamenga 8 haftada attığı 8 gol ile gol krallığına yükseldi.

Bekamenga'yı, 7 golle Yeni Malatyaspor'dan Boubacar Diabang ve Boluspor'dan Rydellomano Poepon ile 6 golle Sivasspor'dan Burhan Eşer takip ediyor

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BekamengaBoubacar DiabangRydellomano Poepon

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