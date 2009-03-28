Bekaa Vadisi'nin Türkleri

Osmanlı askerlerini korumak ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Konya Karaman bölgesinden yüzlerce yıl önce gelen Türklerin torunları, Bekaa Vadisi'nde bulunan köylerde yaşama tutunmaya çalışıyor.Yıllarca varlıkları bilinmeden yaşamlarını sürdüren Türkler, 2006 savaşından sonra yaşadıkları köylerin civarında Türk Kızılayı'nın bölgeye yaptığı yardımlar sırasında kendilerini tanıtarak, Türkiye ile ilişkilerine başladıklarını anlattılar.Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Serdar Kılıç da geçen günlerde köyleri ziyaret ederek, gereken her türlü yardımın yapılması için çalışacaklarını söyledi.Bekaa Vadisi'ndeki Baalbek bölgesine yakın Addus, Danis, Nanaiye, Hadidiye ve Şehiniye köylerinde yaşayan 7500'e yakın Türk, çok zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini belirtti.Görmek ve yakınlarını ziyaret için 10 kez Türkiye'ye gittiğini anlatan Halime Atiye Görli, Türkiye özlemlerinin hiç bitmediğini ifade ederek, şunları anlattı:"Köyümüzde Türkiye bizim için büyük bir özlem. Aramızdan çok az kişi Türkçe konuşabiliyor. Ama yine de unutmamak için çaba harcıyoruz. Burada yaşadığımız, kısa süre öncesine kadar Türkiye tarafından bilinmiyordu bile. Çünkü Türkiye ile bağlarımızı Lübnan'daki iç karışıklıklar nedeniyle kaybetmiştik. Ancak bundan sonra durumumuzun daha iyi olacağına inanıyoruz. Aramızda çok az üniversite mezunu yetişkin var. Çocuklarımızın daha iyi bir eğitim almasını ve yaşam şartlarımızı iyileştirmek istiyoruz."Günlerini çevredeki tarlalarda çiftçilik yaparak geçiren Türk aileler ve çocukları, bölgedeki genel işsizlik nedeniyle geçim şartlarının çok zor olduğunu ve bunun iyileştirilmesini istediklerini de kaydetti.