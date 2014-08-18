Bejan Matur’un 'Dağın Ardına Bakmak' kitabı sakıncalı bulundu!

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Dilovası’ndaki bir yarışmada başarılı öğrencilere dağıtılıp sonra toplatılan şair Bejan Matur’un, Kandil'de yaptığı mülakatları içeren "Dağın Ardına Bakmak" adlı kitabının, "yapılan inceleme sonunda sakıncalı bulunduğunu" açıkladı.



Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde düzenlenen yarışmada başarılı öğrencilere dağıtılan, ancak daha sonra toplatılan Bejan Matur’un, “Dağın Ardına Bakmak” adlı kitabının inceleme komisyonunun aldığı karar doğrultusunda, “öğrencilere dağıtılmayacak kitaplar” arasında yer aldığını açıkladı.

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, MHP Balıkesir Milletvekili Ahmet Duran Bulut, TBMM Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, Dilovası’nda Bejan Matur’un yazdığı kitabının dağıtılmasında Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı olup olmadığını, sorumlulara ceza verilip verilmediğini sordu.





Avcı ise TBMM’ye gönderdiği yazıda, Kocaeli Valiliği’nden konuya ilişkin bilgi aldığını belirterek, “‘Akademi Dilovası/Dilovası’nın 125 Üstün Yeteneği 25 Sanatçı ile Buluşuyor’ projesi kaymakamlığın oluru doğrultusunda gerçekleştirilmiştir” dedi.

Dağıtılan 75 kitap öğrencilerden geri alındı

Avcı, “Valiliği verdiği bilgide, dağıtılan kitapların henüz inceleme komisyonundan geçmediğinin fark edilmesi üzerine öğrenciler okuldan ayrılmadan kitaplardan 63 tanesi aynı tarihte, geriye kalan 12’si ise pazartesi öğrencilerden geri alındığı, aynı gün kitap inceleme komisyonu oluşturularak söz konusu eserlerin incelendiği, komisyonun aldığı karara göre bahsi geçen kitabın öğrencilere dağıtılmasının uygun bulunmadığı belirtilmektedir.”





Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli bilgilerin alındığını, herhangi bir kişi hakkında cezai işlem uygulanmadığını kaydetti.