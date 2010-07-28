-BEİNART: İSRAİL'İN ÖZÜR DİLEMESİNDE SORUN GÖRMÜYORUM WASHINGTON (A.A) - 28.07.2010 - ABD'deki düşünce kuruluşu Yeni Amerika Vakfı uzmanı ve New York Şehir Üniversitesi Gazetecilik ve Siyaset Bilimi öğretim üyesi Peter Beinart, İsrail'in Gazze'ye giden gemilere saldırısının ardından, İsrail'in özür dilemesinde bir sorun görmediğini ancak gemiden bazılarının, İsrail askerlerine şiddet uyguladığının kabul edilmesi gerektiğini söyledi. Beinart, İsrail'in Gazze'ye yönelik politikasını "aptalca, ahlaken savunulamaz ve zarar verici" sözleriyle nitelendirdi ve İsrail hükümetinin de bu durumu dolaylı bir şekilde kabul ettiğini ve Gazze'ye yönelik ablukayı azaltıcı adımlar attığını kaydetti. Peter Beinart, Gazze'ye silah akışının engellenmesi için tedbir alınmasında bir sorun bulunmadığını, "hem İsrail hem de Filistinliler açısından Hamas'ın tehdit teşkil ettiğini ve Hamas'tan herkesin kaygı duyması gerektiğini" belirterek, "Hamas'ın da İsrail'e yönelik elinde kan bulunduğunu, intihar saldırılarının da ahlaki açıdan kabul edilemeyeceğini" söyledi. Ancak, tüm Gazze halkının, Hamas'a oy verdikleri için cezalandırılamayacağına dikkati çeken Beinart, "bir seçim düzenleniyorsa, insanların istediği partiye oy verme hakkı bulunduğunu" ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer 'Hamas'ın eline silah geçmesini istemiyorum' diyorsanız, bu kabul edilir. Ama eğer 'Gazze'deki halkın gözlük, defter, oyuncak, çikolata edinmesine izin vermeyeceğim, çünkü onları Hamas'a oy verdikleri ya da Hamas, İsrailli asker Gilad Şalit'i kaçırdığı için cezalandırmak istiyorum' diyorsanız, bu kabul edilemez, bu İsrail'in geleneklerine aykırı. Bir kişiyi alenen küçük düşürme ve gururu kırma korkunç bir sahne. Gazze halkının yüzde 80'ini yardımlara bağımlı hale getirmek de böyle bir şey. Bu benim inandığım Museviliğe ve İsrail'in geleneklerine tamamen aykırı ve savunulamaz." -"SEMPATİ KAZANMAK İSTİYORSANIZ ŞALİT'İ DE SAVUNUN"- "Gazze'ye yardım götüren gemilerdeki insanlar da şiddete başvurmasalar daha iyi olurdu" diyen Beinart, bu insanların, bu şekilde davranarak "kendi amaçlarını baltaladıklarını" kaydetti. Beinart, "İsrail askerlerine saldırmak da aptalca ve savunulamaz ancak bu, İsrail askerlerinin de şiddetle karşılık vermesi gerektiği anlımına gelmiyor. Bu insanları öldürmeleri korkunçtu" dedi. Gazze'ye ablukanın kaldırılmasını isteyenlerin, Hamas'ın rehin tuttuğu İsrailli asker Gilad Şalit'i de gündeme almaları gerektiğini savunan Beinart, Şalit konusunun İsrailliler için çok büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, "Eğer Gazze halkının davası için sempati kazanmak istiyorsanız, Gilat Şalit davasının da savunucusu olmanız gerekli ve 'Gazze halkı hapiste, Gilat Şalit de hapiste, ikisi de özgür bırakılsın' demelisiniz" dedi. -"İRAN'DAN UZAK, İSRAİL'E YAKIN TÜRKİYE"- Bir soru üzerine, İsrail açısından Türkiye ile ilişkisini kaybetmenin "felaket" olacağını ifade eden Beinart, iki ülke ilişkisinin sadece stratejik çıkarları değil, liberal demokratik toplum olmaları gerçeğini de temel aldığını kaydetti. Beinart, "Türkiye'nin İran'a yaklaştığı fikrinden hoşlanmıyorum. İran'dan uzak, İsrail'e yakın bir Türkiye olması hepimiz için daha iyi olur. Ama bu konuda İsrail de kısmen sorumluluk almalı. Ancak şu anki İsrail politikaları bu duruma zarar veriyor" dedi. Türkiye'nin, İsrail'in özür dilemesi talebine ilişkin bir soru üzerine Beinart, "İsrail'in özür dilemesinde bir sorun görmüyorum. Ama bu gemideki bazılarının da İsrail askerlerine karşı şiddet uyguladığı kabul edilmeli" yanıtını verdi. Diğer bir soru üzerine, İsrail-Filistin sorununda doğrudan müzakerelere geçişin daha çok Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a bağlı göründüğü görüşünü dile getiren Beinart, bunun yanında doğrudan müzakerelere geçilse bile barış anlaşması için bir karamsarlık bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti: "Özellikle sağcı bir İsrail hükümeti var. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun temel bir değişikliğe gittiği yönünde pek kanıt göremiyorum ben. Eğer temel bir değişiklik yapacaksanız, bu İsrail hükümetinde farklı bir koalisyonu gerektirir. İsrail Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman ve partisi koalisyondan ayrılıp, yerine Tzipi Livni ve partisi gelirse, bu en azından önemli bir değişim öngörür. Çünkü o takdirde nihai statü müzakerelerine geçilmesini destekleyecek bir koalisyona sahip olursunuz. Bu ciddiyet testi olabilir." Beinart, Filistin yönetiminde de bazı "zayıflıklar" bulunduğunu, Filistin Devlet Başkanı Abbas ve Başbakanı Selam Feyyad'ın "birçok Filistinli açısından güçlü ve çok zor tavizler verebilecek güvenilirliğe sahip liderler olarak görülmediği" yorumunda bulundu.