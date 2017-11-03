beIN Sports'un satın alacağı iddia edilen Başakşehir'in başkanı Göksel Gümüşdağ: Ortaklığı düşünebiliriz

Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulübün satılmasına yönelik çıkan haberler hakkında, "Kulübü satmamız söz konusu değil ancak yabancı bir şirketle ortak olabiliriz’’ diye konuştu.

Daha önce beIN Media Group ve PSG’nin sahibi Nasser Al-Khelaifi’nin Türkiye yatırımları için Başakşehir’i satın alacağına dair çıkan haberleri yalanlayan Gümüşdağ, ’’Bu kadar globalleşen bir dünyada 'Ben yurtdışıyla bir ilişki içinde olmam, olursam bir sıkıntı olur mu?' algısından uzaklaşmak gerekiyor" diyerek ortaklığa açık kapı bıraktı.

TRT Spor’a açıklamada bulunan Gümüşdağ, kulübün yabancı sermayeye satılması yönünde çıkan haberlere şöyle cevap verdi

"Dünya çok globalleşti. Dünyada farklı farklı kulüpler, farklı farklı şirketlerle evlilikler var. Biz bir akademi yatırımı yapıyoruz şu anda, 1 ay içinde başlıyoruz. Belki bu Türkiye'nin en iyi futbol akademisi olacak. Hatta dünyada ilk 5'in içinde olacağını düşünüyorum. Dünyadaki bütün örneklerini gezdim. Dolayısıyla çıtayı çok yukarı koyduk."

"Biz Başakşehir olarak sadece yarışmacı olamayız. Hem üreteceğiz hem de yarışacağız. Kolej takımı ruhundan hiç uzaklaşmayacağız. Ancak bu kadar globalleşen bir dünyada 'Ben yurtdışıyla bir ilişki içinde olmam, olursam bir sıkıntı olur mu?' algısından uzaklaşmak gerekiyor."

''Kulübü nasıl geliştiririz ona bakıyoruz''

"Çünkü biz uzun vadede mutlaka bir yabancı ortaklığa sıcak bakarız. Satılma değil de, ortaklık şeklinde olur. Yani 'Kulübü nasıl daha büyütürüz, geliştiririz?' Buna bakıyoruz. Bu karşılıklı bir kulüp olur, karşılıklı oyuncu kiralama, alış-veriş, yetiştirme olur. Bunların çok ayakları var. Yani kulübü satmak değil, kulüple yabancı bir şirketle ortaklık ve evlilik olabilir. Çünkü burası bir şirket. Dolayısıyla 'Uluslararası arenada tecrübemizi asıl artırırız' konusuna her zaman açığız. "

''Yakın zamanda bir Çin şirketiyle görüştük''

"Bu tür bir evlilikle ilgili 1-2 yıl içinde bir gelişme olabilir. Neden olmasın? Böyle şeylere açığız. Geçmişte de görüştük yakın zamanda da bir Çin şirketiyle de görüştük. Sadece ortaklığa sıcak bakarız. Bu kulüp Başakşehir İlçesi'nin kulübü. Burada taraftarımız her geçen gün çoğalıyor. En kötü 6-7 bin taraftara oynuyoruz ve bu sahiplenme başladı. Başarı oldukça ileriye doğru bu gidiyor."