Behzat Ç. : Dizi tarihimizde bir devrim

Çağnur Öztürk - T24



Dün akşam Behzat Ç.’nin sezon finalini izledik…Ve dizi son bölümünde fanatiklerinde tam bir şok etkisi yaratarak sezona veda etti. İnanılmaz zekice kurgulanmış bir senaryo ve reji,müthiş oyunculuklar ile yabancı dizilere taş çıkarttı resmen.Anlaşılan 38 bölüm çok ince detaylarıyla düşünülmüş ve planlanmış. Hele ki filmin kötüsünün aslında başından beri masum ve iyi olan Şule karakterinin çıkması dizi izleyicisini şaşırttı.Başlarda reyting canavarına direnen Behzat Ç. sonradan bir fenomene dönüştü ve bunu sonuna kadar hak etti.Son bölümde Erdal Beşikçioğlu tam bir oyunculuk resitali sergiledi. Köprü dizisinde de elbette çok başarılıydı ama ben Reha Erdem’in Hayat Var filminde hayran olmuştum oyunculuğuna. Köprü dizisi ve sonrasında Vali filminde ise yine çok başarılıydı ama düz-çizgisel bir oyunculuk sergiliyorduVeee Behzat Ç. ile dizi piyasasında oyunculuğunun doruğuna çıktı, oyunculuğunun sınırsızlığını gösterdi bizlere…Türk televizyon izleyicisinin alışık olmadığı bir toplumsal tipti Behzat Ç.Dizide gördüğümüz polis tiplemeleri, karakterler doğaldı, mahalle ağzını sokağın dilini kullanarak kitleleri içlerine çekip Türkiye gündemini sarsan konuları bütün yürekliliğiyle ele aldılar.Dizi tarihimizde bir devrim olan Behzat Ç.nin sinema filmi Behzat Ç. Son Hafriyat’ın ise 29 Ekim ‘de vizyona girmesi planlanıyor.Dizinin devam edip etmeyeceği ile ilgili söylentiler oluştu, sezon finalinin aslında final olduğu konuşuluyordu..Dizinin yapımcıları ve yayınlandığı kanal RTÜK’ün baskısı altında olduklarından diziyi bitirmeyi düşünmüşlerdir ve bu şekilde söylentiler çıkmıştır.Malumunuz… RTÜK, “Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel veya ahlaki gelişimine zarar verebilecek türde içerik taşıyan programlar bunların izleyebileceği zaman dilimlerinde yayınlanamaz” ilkesini ihlal ettiği gerekçesiyle diziye ceza vermişti ve dizi başladığından beri RTÜK’e takılıp kaldı.Hatta dizinin senaristlerinden Emrah Serbes twitterda bu konuyla ilgili şöyle yazmış; ‘Sırada ne var RTÜK, seyircisiz oynama cezası mı?’Bu durumlar senaristlerin de özgürlüğünü kısıtlıyor ancaaaakDizinin müdavimlerine müjde… Behzat Ç. yeni sezonda da devam edecek gelecek sezon da devrimlerine devam edecek.Ve umarım bütün engellere karşı Star Televizyonu, Türk televizyonlarındaki sıradanlığı ezip geçen Behzat Ç.’nin arkasında duracaktır***Aklıma gelmişken … bir süredir uygulanan ve ekranda beliren Haydi Çocuklar Uykuya kjleri işe yarıyor mu merak ediyorum yoksa her şey çocuklarına sahip çıkması gereken bilinçli ebeveynlerde mi bitiyor?!