Alzheimer hastalığı nedeniyle kaldığı bakımevinde geçtiğimiz pazar günü 85 yaşında yaşamını yitirren Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz seslerinden Devlet Sanatçısı Behiye Aksoy, son yolculuğuna uğurlandı. Usta sanatçı için Teşvikiye Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine başta yakınları olmak üzere sanatçı dostları ve sevenleri katıldı. Behiye Aksoy'un tek çocuğu olan oğlu Ahmet Kazım Aksoy ile torunu Aslıhan Aksoy, törende taziyeleri kabul etti. 15 yıldır Alzeimer tedavisi gördüğünü artık kendisini bile tanımadığını söyleyen Ahmet Kazım Aksoy, "O devrin bir daha Türkiye'ye gelmesi çok zor.Türkiye'nin üç devi rahmetli Zeki Müren, rahmetli Müzeyyen Senar ve annem maalesef sırayla gitti. O dönemlerde ne televizyon var ne de bugün ki kadar medya olanakları var. Ardahan'da bile radyodan Behiye hanımın, Zeki Bey'in sesini duyduklarında tanırlardı. Onlara seyircilerin sevgisi ve saygısı inanılmazdı" ifadelerini kullandı.

Törene Behiye Aksoy'un Emel Sayın, Erol Evgin, Selami Şahin, Göksel Arsoy, Ayşen Gruda, Ateşböceği Ercan olarak bilinen oyuncu Ercan Bostancıoğlu gibi sanatçı dostları ile Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, yakınları ve sevenleri katıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ile İstanbul Valisi Vasip Şahin cenaze törenine birer çelenk gönderdiler.

Cenazeye katılan sanatçı Emel Sayın, Türk Sanat Müziği'nin çok büyük bir sanatçısını kaybettiğini ifade etti. Behiye Aksoy'un bir dönemin en iyi ve başarılı assolisti olduğunun altını çizen Sayın, "İnsan böylesine çok önemli sanatçılar için birşeyler söylemekte zorlanıyor. Behiye hanım, sahnelerde fırtına gibi eserdi, şahaneydi. Türk sanat müziği çok büyük bir sanatçısını kaybetti. Bir dönem galiba kapanıyor. Sizlerle artık sık sık camilerde görüşür olduk. Allah geride kalan bütün sanatçılarımıza, herkese hayırlı uzun ömürler versin" diye konuştu.

Erol Evgin ise Behiye Aksoy ile birlikte bir dönem çalıştığını ifade ederek üzüntüsünü şöyle dile getirdi: "Hepimizin başı sağ olsun. Bu yılın ilk 5 ayı çok acı geldi, çok kaybımız oldu. En son Zeki Alasya, Müzeyyen ablayı, Erol Büyükburç'u, Fikret Şenes'i yitirdik. Maalesef şimdi de Behiye Hanım'ı kaybettik. Türk musikisinin her döneminin büyük bir ismiydi fakat 70'li yıllarda çok büyüdü. Bizimde gazinolarda çalıştığımız yıllardı ve oralarda zaman zaman beraber çalışırdık. Çok büyük bir sesti, çok hanımefendi ve değerli bir kadındı. Nurlar içinde olsun"