Behçet Oktay'ın kız kardeşi: Olay intihar değil cinayet

Niye işlem yapmadılar



‘Otokontrolü çok yüksekti’



Kamera kayıtlarına bakılmadı

Oktay, “Ağabeyime sıkılan kurşun, devlete, Türkiye’ye sıkılmıştır. Ortada cinayet var, sebepleri ortaya çıksın” dedi. Hürriyet gazetesinin haberine göre, ağabeyinin intihar ettiğine ilk günden beri inanmadığını söyleyen Şule Oktay, iddiaları şöyle: “Ağabeyim daha gömülmeden, bize ilk günden itibaren, ‘Aman susun. Kahramanımızın adına leke sürmeyin’ dediler. Kokain olayını şantaj olarak kullandılar. Bizi köşeye sıkıştırdılar. Hiçbir şey araştırılmadı. Asıl ağabeyime ‘İntihar etti’ diyerek leke sürdüler. Yayınlarda da linç ettiler.Ağabeyim kokainmansa, niye bugüne kadar hakkında işlem yapmamışlar? Kullanmıyorsa, bu iftira niye atıldı? Biz hâlâ olayın şokundayız. Cenaze törenine gelecek insanlar havada kaldı, yetişemedi. Cenaze töreninde, ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diye bağıranlar susturuldu.Ağabeyim oto kontrolü çok yüksek bir insandır, en zayıf anında bile hepimizden güçlüdür. Ama her şeyi bir kenara bırakın, intihar olsa bile bu olay 30 kere incelenmeliydi. Ağabeyim solak ve profesyonel atıcı. Niye iki elinde de barut izi var. Niye şarjöründe bir mermi sürülü? Mermi neden teğet geçmiş? Niye telefonunda bir kişinin telefon kaydı yok? Bunları bize açıklasınlar.O akşam restoranda yemek yemiş. Bize, savcılıktan, ‘Telefonla, restorantla, güvenlik kamerasıyla işimiz ne’ denildi. Arabası takip mi edildi? Niye güvenlik kamerası kayıtlarına bakılmamış? Bütün belgelerde, ‘ateşli silahla yaralama’ diye geçti ama savcılık kanaat kullanıp ‘intihar’ dedi. Biz dosyanın yeniden açılmasını ve gerçeğin ortaya çıkarılmasını istiyoruz.”