'Behçet Oktay'ı karlara yatırıp öldürdüler'

T24 - İntihar ettiği ileri sürülen eski Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’ın ölümüyle ilgili ailesine bir ihbar mektubu geldiği ortaya çıktı. Savcılığa iletilen isimsiz mektupta şok ifadeler yer aldı: “Arabada dört kişi vardı. Arka bölümde ortada oturan kişi perişandı. Yanındakilere direnmeye kalkışınca arbede çıktı. Onu sürükleyerek arabanın sol tarafına getirdiler. Sonra bir silah sesi duyuldu... Orada bulunanlar hiçbir yere telefon etmedi. Ama sadece yarım dakika içinde ambulans ve polis arabası geldi. Orada bekleyenlerden uzun boylu bıyıklı olanı polis arabasına bindi. Bu kişi dışarıda arabanın biraz uzağında duran bir poşetin içinde bir hediye paketi alıp kazağının altına koydu. Poşet boş olarak orada bırakıldı. Bir kişiyi sedyeye koyup gittiler... Bu polisler olay yerinde yarım saat kaldı. Ayak izine, etrafa hiç bakmadılar, inceleme yapmadılar...”





Geçtiğimiz günlerde ek ifade veren eski özel harekât polisi Ayhan Çarkın’ın “Bizim ekiptendi, eceliyle öldüğüne inanmıyorum” şeklindeki ifadesi, Behçet Oktay’ın şüpheli ölümünü bir kez daha gündeme getirdi. Taraf gazetesinin haberine göre; soruşturmayla ilgili tanığın çelişkili açıklamalarının ötesinde dosyada iki önemli bulgunun daha olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre Behçet Oktay’ın ölümünden 8 ay sonra 19 Ekim 2009 tarihinde jandarmaya bir ihbar geldi. Adını açıklamayan bir kişi, jandarmaya açtığı telefonda, Oktay‘ın ölümünün intihar olmadığını bir suikast olduğunu ve kendisinin de bu olayda gözcü olduğunu söyledi. Ertesi gün saat 14.30’da tekrar arayacağını ifade eden ihbarcı, telefonu kapattı ve bir daha aramadı.

Üç sayfalık mektup



Oktay’ın ölümünden hemen sonra ise ailesine gönderilen üç sayfalık isimsiz mektupta, şok ifadeler yer aldı. Taraf’ın ulaştığı üç sayfadaki bilgiler şöyle: “O gece orada olanları gördük. Arabayı sanki birileri bile bile kara sapladı. Apartmandan çıkan bir kişi o arabayı bekliyordu. Arabadan dört kişi indi. Arabanın arkasından iki kişinin arasında ya baygın ya da yaralı biri vardı. İki kişi arasına almıştı onu. O perişan kişi bir ara direnmeye kalkışınca arabanın sağ tarafında bir arbede çıktı. Yerde bir boğuşma oldu. Sonra o perişan görünümlü kişiyi sürükleyerek arabanın sol tarafına götürdüler. Hepsi birden eğilip bir şeyler yaptılar. İki kişi hızla uzaklaştı. Biri apartmana diğeri başka bir yöne gitti. Çok kısa bir süre sonra bir silah sesi duyduk. Silah sesi bir değişikti. Sanki biraz daha uzaktan geldi gibi. Silah sesinden sonra oradaki iki kişi ayağa kalktı. Elleriyle ayaklarıyla orada bir şeyler yaptılar.

İnceleme yapılmadı



Silah sesinden yarım dakika sonra bir ambulans, bir de polis arabası geldi. Orada bulunanlar hiçbir yere telefon etmedi. Ambulans ve polis arabasının sokağın başında bekliyor olması lazımdı. Yoksa bu kadar kısa bir süre içinde gelmesi mümkün değildi. Sadece yarım dakika içinde geldiler. Orada bekleyenlerden uzun boylu bıyıklı olanı polis arabasına bindi. Bu kişi dışarıda arabanın biraz uzağında duran bir poşetin içinden bir hediye paketi alıp kazağının altına koydu. Poşet boş olarak orada bırakıldı. Bir kişiyi sedyeye koydular. Sedyeye koymadan önce yatan kişinin iki koluna da iğne yaptı. Ambulansta polis arabası da bir garip geldi bize.

Bizim polislere benzemiyorlardı



Apartmanda oturan çocuğu da ambulansa bindirdiler. Ambulansın ve o polis arabasının olay yerinden ayrılışında saat bir buçuktu. Bu araçlar hareket ederken diğer polis arabaları geldi. Bu polisler de yarım saat kaldılar. Ayak izine, etrafa hiç bakmadılar. Apartmana bakmadılar. Hiç inceleme yapmadılar. Savcı gelmedi. Sonra öğrendik ki o kişi Özel Harekât Daire Başkanı Behçet Oktay’mış. O kişi asla intihar etmedi. Oraya getirildiğinde durumu iyi değildi. Ayakta o iki kişi zorla tutuyordu. Sonra yere yatırıp öldürdüler. Polis yarım saat sonra arabayı çekiciyle çekti. Polis de kürekle her şeyi alabora etti. O gece oraya gelen polisler bizim bildiğimiz polislere benzemiyordu. Gazete haberlerinin hepsi yalan. Böyle büyük bir adamı öldürdüler göz göre göre gözümüzün önünde bir adam öldürüldü. Cinayet var. Katillerden ikisi elini kolunu sallaya sallaya ambulansa polisin arabasına bindi.”



Behçet Oktay ailesinin avukatı Şenol Özel, ihbar mektubuyla şüphelerinin daha da arttığını söyledi.





