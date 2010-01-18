Behçet Oktay öldürüldü mü?

T2 4 - Mahkeme, Behçet Oktay soruşturmasında, savcılığın olayın intihar olduğunu belirterek verdiği takipsizlik kararını kaldırdı. Oktay için yeni otopsi yapılması gündemde.



“İntihar etmesi mümkün değildir” raporuyla yeniden açılan Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay soruşturmasında sorgulamalar başlıyor. Oktay öldüğü sırada yanında bulunan ve elinde barut izi tespit edilen Halil Kesici ifadeye çağırıldı. Oktay’a müdahale eden sağlık ekibi de sorgulanacak.



Türkiye geçen Şubat’ta, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Dairesi’nin 13 yıllık başkanı Behçet Oktay’ın ölümüyle sarsıldı. Ankara’da Dikmen’de aracının içerisinde başına isabet eden tek kurşunla hayatını kaybeden Oktay’ın sırlarla dolu ölümü aylarca konuşuldu. Oktay’ın intiharı sırasında yanında sevgilisi Neriman Fıçıcı ve sevgilisinin ağabeyi Halil Kesici’nin bulunması ve Kesici’nin elinde barut izlerine rastlanması olayın bir cinayet olabileceği kuşkularına neden oldu. Otopsi raporunda da Oktay’ın vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve darp izleri tespit edildi. Ancak soruşturma dosyası Oktay’ın ölümünün intihar olduğu gerekçesiyle şaşırtıcı bir şekilde kapatıldı. Ancak bu karar Oktay Ailesi tarafından inandırıcı bulunmadı. Aile Oktay’ın otopsi raporunu Adli Tıp Kurumu eski Başkanı Prof. Dr. Özdemir Kolusayın’a göndererek bilimsel bir mütalaa istedi.



“İntihar olamaz”



Oktay’ın otopsi raporunu inceleyen Kolusay, Oktay’ın ölümünün intihar olarak kabul edilmesinin mümkün olmadığını tespit etti. Kolusay hazırladığı raporun son bölümünde, “Oktay’ın baş, göğüs, el ve ayaklarda travmatik belirtilerin bulunması, olay anında ölenin yanında bulunan şahsın elinde barut izi kalması, ölüm anında kandaki alkol miktarının kişinin direncini yok edecek derecede çok yüksek olması nedeniyle Behçet Oktay’ın ölümünün intihar olarak kabul edilmesinin pek mümkün olmadığı kanaatini bildirir bilimsel mütalaadır” denildi.



Tanıklar tekrar sorgulanacak



Oktay Ailesi bu bilimsel mütalaa ile birlikte dosyanın yeniden görülmesi için savcılığa başvurdu ve Behçet Oktay dosyası yeniden açıldı. Oktay’ın ölümü sırasında yanında bulunan sevgilisinin ağabeyi Halil Kesici’nin yeniden sorgulanmasına karar verildi. Kesici yarın Ankara 4. Sulh Ceza Mahkemesi’nde ifade verecek. Avuçlarında barut izine rastlanan Halil Kesici daha önce verdiği ifadesinde barut iziyle ilgili olarak ’İntiharı önlemek istedim. Tabancaya yakındım’yanıtını vermişti.



Sağlık personeli dinlenecek



Göğüs kafesinde 7 kırık bulunan Oktay’ın otopsi raporunda bu kırıkların kalp masajı yapıldığı sırada oluşmuş olabileceği belirtilmişti. Prof. Dr. Özdemir Kolusayın verdiği bilimsel mütalaada ise bu kırıkların bazılarının ölümden önce bazılarının ise ölümden sonra olduğu ve Oktay’ın vücudunda ölümden önce darp izlerine raslanıldığı belirtilmişti. Bu sonuçları değerlendiren savcılık Oktay’a müdahele eden sağlık personelinin de ifadesinin alınmasına karar verdi. Oktay ailesinin avukatı Ülkü Gedikli ise mahkemeye Oktay’ın vücudunda bulunan kırıkların kalp masajı sırasında oluşup oluşmayacağını soracaklarını söyledi.



Cinayet şüphesi uyandıran deliller



Oktay’ın hayatını kaybetmesine neden olan kurşun başının sağ şakağından girdi. Oysa Oktay solaktı.



Oktay’ın olay sırasında yanında bulunan Halil Kesici’nin de iki el avuç içi svaplarında atış artığı bulundu.



Silahtan bir kurşun atıldığı ikincisinin ise atılmak istendiği tespit edildi.



Oktay’ın bulunduğu yerden yaklaşık 8 metre uzaklıkta yoğun kan izine rastlandı ancak inceleme yapılmadı.



Oktay’ın otomobilinin anahtarı dışarda karlar üzerinde bulundu.





Ergenekon iddialarından sonra ölü bulundu



Oktay, Özel Harekat Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin’le hem birlikte çalıştı hem de yakın arkadaştı. Ergenekon dosyasındaki iddiaya göre, Şahin ’S -1’ isimli suikast timini Özel Harekatçılar’dan kurmuş, timi oluşturmak için Oktay’dan yardım almıştı. 11. dalgada gözaltına alınan Elazığ Emniyeti Özel Harekat Şube Müdürü Ayhan Atabek ifadesinde, ’İbrahim Şahin 29 Ağustos 2008’de Elazığ’a gelmişti. Gelmeden önce Başkanımız Oktay arayıp Şahin ile ilgilenmemi istedi’ demişti. Antalya Özel Harekat Şube Müdürlüğü’nde Grup Amiri olan Servet Kaynak ise ’2002-2003 yıllarında Daire Başkanı Behçet Oktay beni arayarak İbrahim Şahin’in Antalya’ya geleceğini, kendisiyle ilgilenmemi istedi’ diye ifade vermişti. İddiaların ortaya atılmasının hemen arkasından Oktay ölü bulundu.



