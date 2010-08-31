Behçet Cantürk cinayeti Savcı Öz'ün incelemesinde

T24 - Ergenekon Savcısı Zekiriya Öz, Behçet Cantürk cinayetini mercek altına aldı.



İkinci Ergenekon davasının ek delil klasörlerinde yer alan gizli tanık Poyraz’ın aralarında Kürt işadamı Behçet Cantürk’ün de bulunduğu Adapazarı-İzmit-Sapanca öldürülen 5 kişinin dosyası yeniden incelemeye alarak soruşturma başlattığı öğrenildi. Yaklaşık bir yıldır süren soruşturma kapsamında cinayetlere ilişkin ilginç bilgilerin de ele geçtiği öğrenildi. Gizli tanık Poyraz ifadesinde, organize suç örgütü lideri olmaktan hükümlü Sedat Peker’in, aleyhinde konuşan Tolga Atalay’ı Datça’da öldürttüğünü öne sürmüştü. Poyraz, ifadesinin devamında Tolga Atalay’ın öldürülmeden önce kendisinden yardım istemek için telefonla arayarak şunları söylediğini belirtmişti:



“Ağabey belki yetişirsin belki yetişemezsin, Sedat Peker benim kalemimi kırmış. Bu teşkilatta senin bilmediğin çok olaylar oldu. Bunları bilmeni ve senin de kendine dikkat etmeni istiyorum. Sedat Peker, Veli Küçük’le beraber hareket edip, bizi kullanarak çok işler yaptı. Senin de bildiğin gibi Nihat Yazıcı, Zarif İlhan ve Halim Kırnap’ın öldürülüp yok edilmesi gibi olaylar oldu. Bu olaylar çok daha büyüktü. Sapanca Kavşağı’na atılan cesetlerin tamamı bizim teşkilatın işiydi. Ben de bu olayların bizzat içerisinde yer aldım. Öldürülüp atılan şahıslardan biri de Behçet Cantürk’tü. Beni bu olaylarda kullandılar, şimdi de kalemimi kırdılar ve belki beni infaz edecekler. Bir süre sonra sıra sana da gelebilir, kendine dikkat et.”



Gizli tanık Poyraz ifadesini “Konuşmada Cantürk’ün ismini en az 5- 6 defa telaffuz etti. Konuşurken ‘Ağabey kapı açılıyor’ dedi ve telefon kapandı” diye tamamladı.



