Beglitis: Türkiye'nin tehditlerinden korkmuyoruz

T24 - Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis, Rumların petrol arama çalışmaları başlattığı Akdeniz'de ''muhtemelen gerginliğin artacağını'' belirterek, ''Türkiye'nin tehditlerinden korkmadığını'' söyledi.



Yunan haber ajansı AMNA'nın haberine göre, katıldığı özel bir radyo programında Rumların petrol arama çalışmalarına karşı Türkiye'nin tepkileriyle ilgili soruları yanıtlayan Beglitis, Türkiye'nin yasaları ihlal ettiğini ileri sürerek, ''(Türkiye) Doğu Akdeniz bölgesinde yalnız olduğunu zannediyor ve uluslararası hukuk ile uluslararası yasal düzeni açıkça ihlal ediyor. Bütün bunlar ödeniyor. Uluslararası yasal düzenin temel ilkelerini yok sayarak uzun süre polislik yapamazsın'' dedi.



Beglitis, şöyle devam etti:



''Silahlı kuvvetlerine güvenen -ben güveniyorum- bir savunma bakanının korkmaması gerekir. Bunu bilinçli olarak söylüyorum ve Türkiye'nin tehditlerinden korkmuyoruz. Bunun için buradayız. Bölgede ittifaklar oluşturarak en iyi şekilde hareket ediyoruz ve Türkiye'nin izlediği uygulamaların tecriti için diplomatik set inşa ediyoruz.''





