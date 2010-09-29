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Dünya

Beglitis: Türkiye tehdidi bazılarına köşeyi döndürdü

Savunma Bakan Yardımcısı Beglitis, "Türkiye tehdidi gerekçesiyle köşeyi dönenler çok oldu" dedi.

29 Eylül 2010 03:00

T24 - Yunan ekonomisindeki krizin bir nedeninin de savunma masrafları olduğunu söyleyen Savunma Bakan Yardımcısı Beglitis, "Türkiye tehdidi gerekçesiyle köşeyi dönenler çok oldu" dedi.

Yunanistan Savunma Bakan Yardımcısı Panos Beglitis, Yunan ekonomisinin iflasın eşiğine gelmesinin nedenlerinden birisinin de savunma harcamaları olduğunu söyledi.

Beglitis, "Türkiye tehdidi gerekçesiyle köşeyi dönenler çok oldu" dedi.

Beglitis, 1967-1974 cunta döneminden sonra yapılan savunma harcamalarının ülke ekonomisinin kaldıramayacağı kadar büyük meblağlara ulaştığını kabul etti.

Panos Beglitis, ne Türkiye'den gelen tehditlere karşı ne de ülkenin iç güvenliği için yapılan bu harcamaların hiçbir getirisinin olmadığını belirtti.

Yunan Savunma Bakan Yardımcısı, "Getirisi olmayan bu savunma harcamaları sayesinde servet edinenler, siyasi kariyer yapanlar oldu" dedi.

Yunan basını, Beglitis'in bu isimleri açıklamak zorunda olduğu görüşünde.


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