İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı ve Yeniçağ yazarı Murat İde, Katar tarafından Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye edildiği belirtilen uçak hakkında bir yazı kaleme aldı. İde, "Beğenmediğiniz o Cumhuriyet 9 yaşındayken uçak hediye ediyordu, siz 95 yıl sonra hediye uçak alıyorsunuz" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim’in Cumhurbaşkanlığı filosuna hediye ettiği VIP Jumbo Jet için ilk kez konuşarak, “Katar Emiri uçağı Türkiye’ye hibe etti. O uçak benim şahsımın değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nindir” demişti.

İde, Katar uçağı hakkında eleştiride bulunarak bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Atatürk, uçak hediye eden liderdi..

Konuyu yıllardır kavga ettikleri Cumhuriyetin bir gerçeğiyle kapatayım..

Yıl 1932.. Mustafa Kemal Atatürk, İran Şahı'na bir uçak hediye ediyor..

İran dediğiniz bugünkü 'Mollaların İran'ı' değil, Şah'ın kardeş ülkesi..

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Beğenmediğiniz o Cumhuriyet 9 yaşındayken uçak hediye ediyordu..

Siz 95 yıl sonra hediye uçak alıyorsunuz..

Nerdeeeeen nereye değil mi?

"E o uçakla bu uçak bir mi?"

Bir değil tabii ki, onur kurtaran uçak, size hediye edilen ve onurumuzu yerle bir eden uçağın yanında tel maşa..

Ama zaten Gazi sizin gibi düşkün değildi lükse, şatafata..

Temsil ettiği makam adına, sofranın da, mekanın da, giyimin de hakkını veren ama şatafata uzak bir liderdi.. Görgülüydü yani..

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Bazı büyüklerim bana söylenecek ama Atatürk'ün hediye ettiği uçağın yapıldığı Kayseri'deki uçak fabrikamız kimin döneminde kapandı biliyor musunuz; Bu abilerin yere göğe sığdıramadığı Adnan Menderes döneminde..

Amerika'nın meşhur Marshall yardımları dolayısıyla kapatılan birçok tesisimiz oldu o dönemde..

O gün Amerikan hediyesiyle sanayi kuruluşlarımızı tasfiye eden zihniyet, bugün Katar'dan hediye uçağa balıklama atlıyor..

Cumhuriyetimizi getirdikleri hal bu işte..