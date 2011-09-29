-Beethoven'ın "kayıp" bestesi müzikseverlerle buluşacak ANKARA (A.A) - 28.09.2011 - Ünlü klasik müzik bestecisi Ludwig van Beethoven'ın daha önce gün yüzüne çıkmamış bir bestesi yaklaşık 200 yılın ardından ilk defa müzikseverlerle buluşacak. Beethoven'ın, 1799 yılında bestelediği ''Yaylı Çalgılar Dörtlüsü Op.18 No.2'' adlı eserinin bir bölümü olarak yazdığı, ancak daha sonra eserden çıkardığı ve bir başka versiyonunu bestelediği ''yavaş bölümden'' geriye kalan notları birleştiren müzikologlar, ''kayıp'' parçayı yeniden yapılandırmayı başardı. Dünyanın önde gelen Beethoven uzmanlarından Manchester Üniversitesi Müzik Profesörü Barry Cooper'ın çabalarıyla yeniden hayat bulan parça, Beethoven'ın günümüze ulaşan defterlerinde yer alan 74 ölçü temel alınarak yeniden düzenlendi. Defterlerdeki ölçülerin yarısının tek bir enstrüman için yazılmış olduğunu ve diğer enstrüman bölümlerini kendisinin tamamladığını belirten Cooper, ortaya çıkan parçanın, Beethoven'ın yazdığı orijinal bölümün tıpatıp aynısı olmasa da ''şaşırtıcı derecede benzeri'' olduğunu kaydetti. Bölümün tamamlanmış hali, bu hafta Manchester'da ''Quatuor Danel'' yaylı dörtlüsü tarafından seslendirilecek. Müzik Profesörü Cooper, daha önce de Beethoven'ın taslakları üzerinde çalışarak bestecinin 10. senfonisindeki boşlukları tamamlamıştı.