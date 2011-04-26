Bedri Baykam'dan Erdoğan'a sitem

T24- İstanbul'da 18 Nisan'da bıçaklı saldırıya uğrayıp ağır yaralanan ünlü sanatçı Bedri Baykam, bazı sanatçılarında katılımıyla sekiz gün sonra basın mensuplarının karşısına geçti. Baykam sözlerine başlarken gözyaşlarını tutamadı. İşte Baykam'ın açıklamaları:



Öncelikle içinde bulunduğum hastaneye teşekkür ederim. Gerçekten ameliyatıma giren doktorlara teşekkür ediyorum. Bugün benim doğum günüm. Bunu başka türlü kutlamak isterdim. Ama doktorlarım dedi ki senin doğum günün 18 Nisan. O kadar tehlikeli bir ameliyat gerçekleştirdiler ki teşekkür ederim.

Eşek şakası sandım

Heykelin korunması konusunda bir toplantı çıkışında otoparka yöneldik. Bir şahıs bana yaklaştı, ben de Taksim'e gidiyorum ben de gelebilir miyim dedi. Ben oraya gitmiyorum ama arkadaşlar oraya gidiyor dedim. Biraz bozuldu sanırım. Asistanlarımla bagaja dosya koyuyorduk. Birde sağdan yandan korkunç şiddetli bir yumruk vurdu. Önce anlayamadım bir arkadaşım eşek şakası yapıyor bana yumruk attı zannettim.

Sonra bağırmaya başladım. Çığlıklar bir sürü, yere düşmedim. O şahıs yere düşmemi bekliyordu. Bana doğru tekrar hamle yaptı o şahıs. Ben bağırıp insanların dikkatini çektiğim için bir şey yapamadı. 2. bıçak darbesini de aynı yerden yapmış.

Ambulans hiç istemedim

Ambulans hiç istemedim, beklemeye vaktim yoktu aklıma bile gelmedi. Ölümcül bir yara aldığımın farkındaydım. Bir araba gelecek beni hastaneye götürecekti.

Bir arkadaşım taksi durdurdu. Taksi şoförüne çok teşekkür ediyorum. Telefonla eşimi aradım. Hastanedeki ekip hazırdı. Bilincim yerindeydi öyle girdim ameliyata. Doktorların korktuğu hiçbir komplikasyon olmadı. Çok zor ve uzun süren bir ameliyat geçirdim. Sağlığıma yavaş yavaş kavuşuyorum. Bu doğum günümde en büyük hediyem asistanım Tuğba'nın taburcu olması.

Yara şöyle: Kalın bağırsak, karaciğer, on iki parmak bağırsağı ve bazı damarlar. Ölüm kalım arasında bir savaş verdim. Rejim hayat kurtarır derler. Ama ben 6-7 aydır rejim yapmıyordum, sporda yapamadım. O 3-4 cm'lik yağ tabakası hayatımı kurtardı. Katil adayının sözleri: Çelik yeleği vardır sandım. Akatlar'da Levent Kırca ve ben konuşuyorduk toplantı başlamadan. Hayal olarak hatırlıyorum o adam yanımızdaydı.

Beni aramadılar

Heykeltraş demiş ki yani Mehmet Aksoy: Heykeli savunmak için çelik yelek giyiyoruz demiş. Katil adayı bundan bunu çıkarmış. Ortaçağ insanı. Ortaçağ bıçağıyla beni bıçakladı. Kalbimden de bıçaklayabilirdi.

Tüm ziyaret edenlere çok teşekkür ediyorum. Hayrünnisa Gül ziyaret etti, tüm CHP ekibi ziyaret etti. Bu olay hangimize sürpriz oldu ki. Ama kamplara bölünmüş olduğumuzu gördüm üzüldüm. Karşı taraftan insanlar beni fazla aramadılar.

Başbakan Erdoğan’a sitem

Gazeteciler, yazarlar beni aramadı. Bu beni ülkem açısından üzdü. Biz ülkeyi gere gere bugünlere geldi. Başbakan’dan diplomatik bir geçmiş olsun dileği beklerdim. Benimle aynı görüşlerde olmasa bile. Seçimlerden sonra "Ben hepimizin başbakanıyım" diye Başbakan’dan bir geçmiş olsun beklerdim.

Orta çağdan gelen katilden bekliyoruz. 21. yüzyılın kaptanı ne yapıyor diye düşünmeliyiz. Ben şu an bu hükümeti sorumlu tutuyorum. Seçimde kim kazanırsa kazansın, ben o hükümeti sorumlu tutuyorum. Ben burada yaşıyorum ve bu hükümeti suçluyorum.



O kişi bu işi siparişle almış

Türkiye'yi germeyelim. Biri diyecek Taksim'e bu kadar kişi varım. Diğeri diyecek ben bu kadar kişi varım. Ben Taksim'de kan katliam istemiyorum. Dans festival istiyorum. Bırakın bu külhanbeyi atışmalarını diyorum.

Beni öldürmeye çalışan ortaçağ yobazına da sesleniyorum. Ben senin ve senin gibi düşünenlerinin de ölmesini istemiyorum. O kişinin ifadesini okudum. O bu işi siparişle almış. Medyada çıkan yazılara teşekkür ediyorum.

Bu olayla ilgili rezil şeyler okudum

Ama dünyada bir felaket yaşanıyor ama millet internette yazılar yazıyor. Medyada zırvalar dolaşıyor. Bu olay hakkında öyle rezil şeyler okudum ki insanlığımdan utandım. Yazmışlar "Bıçaklanınca acı hemen duyulmazmış ben neden çığlık atmışım" Ben acıdan geberiyorum mu dedim ki. Bıçaklanmanın el kitabı mı var. Hepimizin kendimizi en üstün yazar yazma çabası olabilir. Bazı insanların çok küçüleceğini gördüm üzüldüm.

Hayrünnisa Hanım "Akılalmaz bir olay" dedi

Kars'taki heykelin durumuna dur demek isteyen bir toplantının sonrasında oldu. Orada bir evrensel çağrı vardı. Ben Mehmet Aksoy'un yanında olduğum için bıçaklandım.

Benim bu kişiyle kişisel bir kavgam yok. İfadesini okuduğunuzda sipariş aldığını görüyorsunuz. İstanbul barosundan en iyi avukatları bu davaya atamasını bekliyorum. Hayrünnisa hanım ilk günlerde geldi, daha ayaklanmamıştım. Çok nazik davrandı, akıl almaz bir olay dedi. Daha önce tanışmıştık, sergimi gezmişti. Sayın Abdullah Gül, Süleyman Demirel, Kılıçdaroğlu, Baykal aradı. Sayın valim ilgilendi aradı.

Bu bir sipariş

Salonda saldırgandan şüphelenmedim. Daha önce keşif yapmış. Tam bir sipariş almış kiralık katil.

Aracın durmaması

Hastaneye gitmek için araç ararken bazılarının durmaması benim umudumu kırdı. Ama Selçuk bey sağ olsun beni hastaneye götürdü. Ama durmayan o araçlara gönül koyma vaktim yok.