Bedri Baykam: CHP’yi ben yönetsem en az yüzde 35 oy almasını sağlarım

Ressam Bedri Baykam, "Bugün CHP’yi ben yönetsem en az yüzde 35 oy almasını sağlarım” dedi. Baykam, 2014 yılında “Ben CHP’yi uçururum. Ben CHP’yi iktidar yaparım, bunu çok net görüyorum” demişti.

Habertürk’ten Kübra Par’ın sorularını yanıtlayan (21 Kasım 2015) Bedri Baykam’ın açıklamalarından bazı bölümler şöyle:

Eserlerinizde politik anlamda direkt mesajlar verdiğiniz için sizi eleştirenler var...

Bütün eleştirilere sevgiyle bakıyorum. 40 yıldır Türkiye’nin en çok bilinen, eleştirilen ve bahsedilen sanatçısıyım. Ne kadar tanınırsanız o kadar eleştireniniz vardır. O kadar kolay eleştiriler yapacağınıza ömrünüzde hiçbir yerde görmediğiniz 4 boyutlu işler için bu noktaya nasıl gelindiğini ele alın, keyfini sürün diyebilirim.

Sanat dünyasında Kemalizm’in temsilcisi olarak anılıyorsunuz...

İnsanlar kendilerini Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı rüzgârlara kaptırıp bunu moda kabul ediyorlar. Atatürk resmi gördüklerinde besmele görmüş şeytana dönüyorlar. Atatürk, bu topraklardaki herkese düşünme ve sanat yapma özgürlüğü getirmiş dev bir devrimcidir. Son 30 yılda beyinleri o kadar yıkandı ki anlama yetilerini kaybettiler. Atatürk’ü gördüklerinde akıllarında devrim ve özgürlük geleceğine tutuculuk geliyor. Ben “Sergilerde yalnız Kemalizm olsun” demiyorum. “Kemalist olmayan sergilere girmesin” demiyorum. Bu fikrin eserlerime yansıma oranı yüzde 15’tir. Erotizm, pornografi, manzara ve aşk da yapıyorum. Biz yalnız sanat eserine bakıyoruz.

Yıllarca bu parti için uğraş vermiş biri olarak CHP’nin bugünkü durumunu nasıl görüyorsunuz?

2010’da CHP Demokratik Devrim Tüzüğü hazırladım. Orada yazılanlar yapılsa, genel başkan adaylığım süresince söylediklerim yapılsa, CHP bugün bambaşka bir yerde olurdu. Bugün CHP’yi ben yönetsem en az yüzde 35 oy almasını sağlarım. 2003’te başkan adayıyken yüzde 40-45 almasını sağlardım.

Nasıl?

CHP’nin diğer Atatürkçü gruplara, küçük partilere, kararsızlara, merkeze açılması lazımdı. O partileri bünyesine toplamak için tek bir oyu bile küçümsemeden çalışması lazımdı. Tek bir oyla belediye başkanlığı değişebilir. Yalova’daki örneği gördük. CHP’nin Gezi’ye açılması lazımdı. Gezi’nin beyin takımından, mimarlar odasından, yazar çizer takımından 2-3 kişiyi parlamentoya sokabilselerdi sokağa dökülmüş milyonlarca insanın kalbini başka türlü fethederlerdi. Kadınlara ve gençlere kota olayı benim çıkardığım bir şeydi. CHP bunu gecikmeli olarak 12 sene rötarla uygulamaya başladı. Onu da yarım uyguluyor. Parlamentoya sadece 1 genç milletvekili sokabildiler. Halbuki ben kotanın yüzde 30 olması gerektiğini söylüyordum. Kadınların da yüzde 45 seçilmesi lazımdı, yüzde 21 seçildi. Bu iki açılım yapılsaydı en az yüzde 30 oy alırdı.

‘ATATÜRKÇÜLERİ DIŞLIYORLAR’

“Sayın Kılıçdaroğlu güzel ve tane tane konuşuyor ama topluma daha dinamik, yumruğunu masaya vuran, gençleri heyecanlandıran bir genel başkan lazım. Sezgin Tanrıkulu veya Sayın Bekaroğlu gibi insanlar olabiliyorsa Atatürkçülüğün simge isimlerinden de 2-3 kişi olmasından neden imtina ediliyor? CHP, bilinen meşhur Atatürkçüleri kadrosuna katmıyor. Pasif görevlere itiyor, dışlıyor. Bu Milli Takım kurmak ama Fenerbahçeli Caner’i, Galatasaraylı Burak’ı, Beşiktaşlı Olcay’ı almamak gibi.”