Bedrettin Dalan'ın oğlunun cipini çaldığı iddia edilen kişiyi, koruma görevlisi ateş açarak öldürdü

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'ın yakın koruma görevlisi, Barış Dalan'a ait cipi çaldığı öne sürülen 38 yaşındaki Cemil Özel'i, silahla başından vurarak öldürdü. Barış Dalan'ın yakın korumaları Cemal G. ve Ergin Ç.daha sonra polis ekiplerine teslim oldu.

DHA'nın haberi şöyle:

Olay sabah saatlerinde İstanbul Kartal Orhantepe Mahallesi, Orhangazi Caddesi Kırgülü Sokak'ta meydana geldi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dragos'ta bir siteden Bedrettin Dalan'ın oğlu Barış Dalan'a ait cip çalışırken, evin önüne bir otomobille gelen 3 kişiden Cemil Özel, lüks cipi çalarak kaçmaya başladı. Bu sırada 2 şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Başından vurdu

Barış Dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. bir otomobille Cemil Özel'in peşine düştü. Kovalamaca sırasında Cemal G.'nin açtığı ateş sonucu cipin sürücü koltuğundaki Cemil Özel'i başından vuruldu. Kontrolsüz kalan cip, bir servis aracına çarparak durdu. Olayla ilgili çalışma başlatan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri cipte yaptığı incelemede 3 mermi kovanı buldu.

Özel korumalar polise teslim oldu

Öte yandan Barış Dalan'ın yakın koruması olan Cemal G. ve Ergin Ç. Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Barış Dalan'ın özel korumalarının Asayiş Şube Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Dalan'ın özel koruması tarafından öldürülen Özel'in yapılan 'Nitelikli yağma', 'Hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçlarından arandığı belirtildi.