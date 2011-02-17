-BEDRETTİN DALAN'IN ''GÜVENCE'' TALEBİNE RET İSTANBUL (A.A) - 17.02.2011 - ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' davası kapsamında hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkartılan firari sanık Yeditepe Üniversitesi kurucusu Bedrettin Dalan'ın, Türkiye'ye gelip duruşmada ifade vermek için ilgili kanun gereği mahkemeden tutuklanmayacağına dair güvence belgesi verilmesi yönündeki istemi reddedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Dalan'ın avukatlarının yaptığı başvuruyu değerlendirerek, başvuru dilekçesinde belirtilen ''sanığın tutuklanmayacağına dair güvence belgesi verilmesi'' yönündeki istemin reddine karar verdi. Bu konudaki başvuru dilekçesinde, davanın iddianamesinde Dalan'a isnat edilen somut bir unsurun gösterilmediği savunulmuştu. Bedrettin Dalan'ın soruşturma sürecinde yargısız infaza tabi tutulduğu, suçlu gibi gösterildiği ve kaçak olduğunun vurgulandığı belirtilen dilekçede, Dalan'ın yargılanmaktan değil yargısız infazdan kaçtığı ifadesine yer verilmişti. Dilekçede, CMK 248. maddenin 7. fıkrasının atıfta bulunduğu 246. maddenin 1. fıkrası kapsamında Dalan'ın tutuklanmayacağı konusunda yasada belirtilen güvence belgesi verilmesi halinde ülkeye gelerek ifade vereceği ve yargılamanın her aşamasında da yer alacağı kaydedilmişti. -''BİR KEZ DAHA TALEPTE BULUNACAĞIZ''- Mahkemenin istemi reddetmesi üzerine bir açıklama yapan Bedrettin Dalan'ın avukatı Celal Ülgen, dilekçelerinde sözü edilen maddenin uygulanmasının tamamen mahkemenin takdirine bağlı olduğunu ifade ederek şunları söyledi: ''Durum böyleyken mahkemenin tutuklama gerekçesi yazar gibi talebin reddini, suçun mahiyetine ve mevcut delil durumuna bağlaması doğru değildir. Ayrıca yurt dışında kaçak durumda olması da bu istemin reddinde önemli gerekçe olmuştur. Oysa CMK 248/7. maddenin yollaması ile 246. maddenin kaçaklar için de uygulanacağı gayet açık olarak düzenlenmiştir. Bu konuda sizlerle paylaştığım bilgileri yineleyerek, yakında bir kez daha talepte bulunacağız.''