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Bedrettin Dalan Hollanda'da görüntülendi

Ergenekon‘un firari şüphelisi olarak aranan Bedrettin Dalan, Hollanda’dan Almanya’ya giderken görüntülendi.

27 Kasım 2009 02:00

Ergenekon‘un firari şüphelisi olarak aranan Bedrettin Dalan, Hollanda’dan Almanya’ya giderken görüntülendi.

Ergenekon davası sebebiyle aranan Bedrettin Dalan Hollanda’da Amsterdam’da 5 yıldızlı bir otelden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerin otel çıkışından itibaren takip etmeye başladığı Dalan, otelin önünden taksiye binerek havaalanına gitti.  Dalan kendisine yöneltilen sorulardan kaçrken, Almanya’nın Münih kentine giden uçağa bindiği öğrenildi.

İstek Vakfı’na ait Poyrazköy Keçilik mevkiindeki arazide yapılan kazıda mühimmat bulunması üzerine Bedrettin Dalan'ın oğlu gözaltına alınmıştı. Bedrettin Dalan'ın ise Amerika Birleşik Devletleri’ne gittiği öğrenilmişti.

Dalan kendisine ulaşan basın mensuplarına eşinin tedavisi için Amerika'da bulunduğunu, bir süre sonra yurda döneceğini söylemişti.

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