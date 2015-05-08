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Dünya
Deutsche Welle

Bedevi'ye özgürlük için kenetlendiler

Suudi Arabistan'da İslam'a hakaret ettiği gerekçesiyle 10 yıl hapis, bin kırbaç ve yüklü miktarda para cezasına çarptırılan blog yazarı Raif Bedevi'ye destek için çok sayıda ülkede gösteriler düzenleniyor.

08 Mayıs 2015 16:26


Protestocular ısrarla Bedevi'nin derhal serbest bırakılmasını talep ediyorlar. Bu yüzden de gösteriler belirli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Berlin'de iki haftada bir yapılan gösterileri organize eden Uluslararası Af Örgütü'nden Ruth Jüttner, istikrarlı protestoların etkili olmaya başladığını belirtiyor. Kırbaç cezasının ilk 50'sinin infaz edilmesinden sonra geri kalan 950'sinin "Sağlık gerekçesiyle" ertelendiğini hatırlatan Jüttner, cezanın ertelenmesinde uluslararası tepkilerin etkili olduğunu savunuyor.

Bundan bir yıl önce Cidde'de yargılandığı mahkemede cezası onanan Bedevi için Berlin'de bir araya gelen 40 kadar gösterici bir yandan da düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yapıyor.

Gösteriye Alman Hür Demokrat Parti'ye (FDP) yakınlığıyla bilinen Friedrich Naumann Vakfı üyeleri de katılıyor. Göstericiler Büyükelçiliğin karşısındaki kaldırımda pankartlarla bekliyorlar.

Gösteride Ruth Jüttner kısa bir konuşma yapıyor. Bugünün önemli bir gün olduğunu vurgulayan Jüttner, 12 ülkede eş zamanlı gösterilerin yapıldığını ifade ediyor.

Gösterilerde Suudi Arabistan'a yapılan çağrılarda 31 yaşındaki Bedevi'nin derhal serbest bırakılması, eşi ile üç çocuğunun yaşadığı Kanada'ya gitmesine izin verilmesi isteniyor.

Ayrıca Alman hükümeti tarafından Suudi yönetimine baskı uygulanması göstericilerin talepleri arasında yer alıyor. Almanya'daki direnci vurgulamak üzere Bedevi'nin eşi İnsaf Haydar da 22 Mayıs'ta Berlin'de düzenlenecek bir sonraki gösteriye katılacak.

Yaklaşık bir ay sonra da"Deutsche Welle Freedom of Speech Award" ödülüne layık görülen eşini temsilen İnsaf Haydar Bonn'da Global Media Forum kapsamında düzenlenecek ödül törenine katılacak.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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