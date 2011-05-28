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Dünya

BEDEVİLER ŞARM EL ŞEYH YOLUNU TRAFİĞE KAPATTI   KAHİRE (A.A)

28 Mayıs 2011 22:03

-BEDEVİLER ŞARM EL ŞEYH YOLUNU TRAFİĞE KAPATTI   KAHİRE (A.A) - 28.05.2011 - Mısır'da silahlı bir Bedevi grubunun, hapiste olan bir üyelerinin serbest bırakılması için ülkenin en önemli turistik merkezi olan Şarm El Şeyh kentine giden yolu trafiğe kapattığı ve havaya ateş açtığı bildirildi.  Mısır'da Arapça ve İngilizce yayımlanan bağımsız El Masri El Yovm gazetesinin haberine göre, güvenlik kaynakları ve görgü tanıkları, dün gece Süveyş Kanalı'nı Şarm El Şeyh kentine bağlayan ana yolun, silahlı Bedeviler tarafından trafiğe kapatıldığını söylediler.  Hapisteki akrabalarının serbest bırakılmasını isteyen Bedeviler, yolda lastik yakarak barikat oluşturdu ve havaya ateş açtılar.  Kimsenin zarar görmediğini ifade eden görgü tanıkları, Bedevilerin havaya ateş açması sırasında sürücülerin korku dolu anlar yaşadığını kaydettiler. Güvenlik kaynakları, askeri birliklerin söz konusu Bedeviler ile görüşmesi sonrasında yolun tekrar trafiğe açıldığını belirttiler. 

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