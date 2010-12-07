-BEDESTENLİOĞLU'NUN TVF İLE YOLLARI AYRILDI ANKARA (A.A) - 07.12.2010 - (A) Milli Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Mehmet Bedestenlioğlu'nun Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yolları ayrıldı. TVF'den yapılan açıklamada, ''7 Aralık'ta yapılan yönetim kurulu toplantısında, (A) Bayan Milli Takımı Antrenörü Sayın Mehmet Nuri Bedestenlioğlu'nun, federasyonumuz bünyesinde üstlendiği görevlerden ayrılması uygun bulunmuştur'' denildi. Bu gelişmenin ardından Bedestenlioğlu, kendisine henüz resmi bir yazının ulaşmadığını belirterek, ''Elime bir yazı gelmediğinden henüz konuşmak için erken. Tüm voleybol camiasına hayırlı olsun'' dedi. Bedestenlioğlu, son olarak 29 Ekim-14 Kasım tarihleri arasında Japonya'da yapılan Dünya Bayanlar Voleybol Şampiyonası'nda (A) Milli Takım'ın başında görev yapmış ve Türkiye dünya 6'ncısı olmuştu.